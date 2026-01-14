Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ – Ποιος αναλαμβάνει

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας είχε ζητήσει νωρίτερα την παραίτησή του μετά το μπλακ άουτ στο FIR που σημειώθηκε στις 4 Ιανουαρίου προκαλώντας χάος με τις πτήσεις

Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα ο διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Σαουνάτσος η οποία έγινε δεκτή.

Όπως έγινε γνωστό, αναλαμβάνει προσωρινά ο υποδιοικητής Αεροναυτιλίας Γιώργος Βαγενάς ενώ θα δρομολογηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον ορισμό νέου Διοικητή.

Νωρίτερα πάντως, ο αρμόδιος υπουργός από το βήμα της Βουλής επιχείρησε να διασκεδάσει τις αλγεινές εντυπώσεις που προκάλεσε η αιφνίδια κατάρρευση του FIR Αθηνών τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι επρόκειτο για περιστατικό χαμηλής διακινδύνευσης.

Ο κ. Δήμας αναγνώρισε επίσης πως τα συστήματα στον αερολιμένα των Αθηνών είναι παλιά αλλά έσπευσε να σημειώσει πως είναι ακόμα λειτουργικά.

«Ξεκάθαρο διοικητικό αλαλούμ»

Την ίδια στιγμή, οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας σχολιάζοντας το πόρισμα της επιτροπής διερεύνησης για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, μίλησαν για πλήρη δικαίωση των διαχρονικών καταγγελιών τους για απαρχαιωμένο εξοπλισμό.

Για το σοβαρό περιστατικό της 4ης Ιανουαρίου 2026 τονίζουν μάλιστα ότι «η κατάντια της ΥΠΑ φάνηκε για άλλη μια φορά και με τον πλέον επίσημο τρόπο». Σύμφωνα με την ΕΕΕΚΕ, η παράθεση του ιστορικού των γεγονότων (δείτε ΕΔΩ όλο το πόρισμα) αποτυπώνει με σαφήνεια τις συνθήκες έντονης πίεσης υπό τις οποίες εργάστηκαν οι βάρδιες το πρωί του συμβάντος, καθώς και το διοικητικό αλαλούμ που επικράτησε.

Τι αναφέρει το πόρισμα

Στη δυσλειτουργία του τηλεχειρισμού των πομπών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στις κορυφές των βουνών ανά την επικράτεια εντοπίστηκε το πρόβλημα που προκάλεσε το black out στο FIR Αθηνών, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του in αμέσως μετά το περιστατικό, με τις εκτιμήσεις των αεροναυπηγών – μηχανικών Φαίδωνα Καραϊωσηφίδη και Κώστα Λακαφώση.

Ειδικότερα, το πόρισμα καταγράφει το πρόβλημα αλλά και την έλλειψη καταγραφών (log files) ώστε να γίνει ακριβέστερη διάγνωση της δυσλειτουργίας, κάτι που οφείλεται στην παλαιότητα του συστήματος. Η Επιτροπή επιλέγει μια προσεκτική αλλά ξεκάθαρη διατύπωση για να σχολιάσει το ζήτημα της καθυστέρησης της διάγνωσης αλλά και των χειρισμών που θα μπορούσαν να είχαν λύσει το πρόβλημα πολλές ώρες νωρίτερα:

«Κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης του περιστατικού, διαπιστώνεται ότι υπήρξε καθυστέρηση της ανίχνευσης της δυσλειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών διεπαφών/διατάξεων. (…) Τα ανωτέρω οδήγησαν σε καθυστερήσεις αναφορικά με την κατανόηση, βασισμένης σε στοιχεία, του συνολικού προβλήματος και προφανώς καθυστερήσεις στον ενδεδειγμένο τρόπο αντιμετώπισης της δυσλειτουργίας του συστήματος».

Οι εισηγήσεις στις οποίες καταλήγει το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής:

α) επίσπευση της μετάβασης σε τεχνολογία VoIP (Voice over IP), με την ολοκλήρωση των διαδικασιών προμήθειας – εγκατάστασης και θέσης σε επιχειρησιακή λειτουργία του νέου VCS/RCS (Voice Communication System / Radio Communication System) και των 495 νέων πομποδεκτών,

β) θεσμοθέτηση σταθερού κοινού μηχανισμού άμεσης απόκρισης ΥΠΑ–ΟΤΕ και τυποποιημένων διαδικασιών κρίσεων με δοκιμές/εκπαίδευση υπό εποπτεία ΑΠΑ,

γ) ενίσχυση με τηλεμετρία/τηλεχειρισμό και δυνατότητα εκτέλεσης από άκρο σε άκρο διαγνωστικών ελέγχων στα κομβικά σημεία,

δ) ενίσχυση εποπτείας ραδιοφάσματος από την ΕΕΤΤ για έγκαιρο εντοπισμό παρεμβολών/ανωμαλιών, καθώς και

ε) μετεγκατάσταση των εγκαταστάσεων του ΚΕΠΑΘΜ σε καταλληλότερο περιβάλλον, με στόχο τη μείωση συστημικών επιχειρησιακών κινδύνων και εξαρτήσεων με στόχο να διασφαλισθεί η αδιάλειπτη και ασφαλής παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας.