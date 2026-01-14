Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων: Πoλιορκία της Αθήνας α λα Παρίσι ή αποχώρηση με το κεφάλι ψηλά;

Πώς οργανώθηκε η περιχαράκωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και ποιο είναι το μέλλον των κινητοποιήσεων μετά από 40 μέρες με τα τρακτέρ στους δρόμους; Μιλούν στο in: Δημήτρης και Θωμάς Μόσχος, Κώστας Τζέλλας, Αργύρης Μπαϊραχτάρης

Με δύο βελτιώσεις σε βασικά αιτήματα των αγροτών από την αρχή των πολυήμερων κινητοποιήσεων τους:

τη χαμηλότερη τιμή του πετρελαίου στα 8,5 λεπτά και για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές -τις οποίες όμως έχουν ρυθμίσει και είναι συνεπείς στις πληρωμές τους επί έναν χρόνο- και μια επιπρόσθετη έκπτωση στο πετρέλαιο, της τάξης των 10 λεπτών αποχώρησε από το Μέγαρο Μαξίμου η 20 μελης επιτροπή, η οποία συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό και άλλα μέλη της κυβέρνησης.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα παρακάτω θέματα:

1) Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς 2) Ζητήματα μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ 3) Νέοι αγρότες 4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών 5) Πράσινη μετάβαση 6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας 7) Νέα ΚΑΠ – πανελλαδικός διάλογος 8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες – βασική και οικολογικά σχήματα 9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή – νέο μοντέλο 10) Κόστος παραγωγής – ρεύμα και πετρέλαιο – επικαιροποίηση μεθοδολογίας 11) Ενίσχυση μηδικής στις κόκκινες περιοχές 12) Ενίσχυση θερμοκηπίων 13) Υποδομές – αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι 14) Κλιματική αλλαγή – λειψυδρία 15) Εργάτες γης 16) ΕΛΓΑ – αλλαγή κανονισμού 17) Εκπαίδευση αγροτών 18) Αξιοποίηση ανεκμετάλλευτης αγροτικής γης 19) Τιμές φυτοφαρμάκων 20) Ευλογιά

Ακόμα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, oι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται ενώ θα υπάρξει και ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Οι πρώτες αντιδράσεις από τα μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων δείχνουν πως οι δύο βελτιώσεις θεωρούνται θετικές μεν, αλλά σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στο «φιλί της ζωής» που χρειάζεται ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμο στάδιο.

Οπως δήλωσε στο in o Θωμάς Μόσχος, τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων και επικεφαλής του μπλόκου της Σιάτιστας: «Ηταν ένας προσχηματικός διάλογος του πρωθυπουργού με δικούς του ανθρώπους, για να επικαιροποιήσουν τα μέτρα που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση. Ως εκεί.

Η επιπλέον έκπτωση στο πετρέλαιο είναι σημαντική μεν αλλά είναι μία μόνο αλλαγή από τις πολλές που ζητάμε. Οσον αφορά στο φλέγον για εμάς θέμα της ευλογιάς των προβάτων, ανακοινώθηκε πως θα συσταθεί άλλη μια επιτροπή όπου οι κτηνοτρόφοι θα συζητήσουν με τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης της Ευλογιάς. Δεν δόθηκε καμία δέσμευση και πλάνο για εμβολιασμό. Τα περισσότερα από όσα ανακοινώθηκαν είναι αόριστες υποσχέσεις».

Με τη σειρά του, ο Κώστας Τζέλλας, επικεφαλής του μπλόκου της Καρδίτσας και πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων (Ε.Ο.Α.Σ.) Καρδίτσας, δήλωσε στο in πως: «Συνεχίζουμε τον αγώνα. Συνεχίζουμε παράλληλα να περιμένουμε να γίνει δεκτή η επιτροπή εκπροσώπων όπως την έχουμε προτείνει εμείς, για μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Στη σημερινή πανελλαδική σύσκεψη στον Παλαμά θα αποφασίσουμε συλλογικά τον τρόπο της κλιμάκωσης. Η πρόταση του μπλόκου της Καρδίτσας είναι ένα μαζικό συλλαλητήριο με κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα». Την ίδια πρόταση θα καταθέσει και το μπλόκο της Νίκαιας.

Οσον αφορά στη βελτίωση του μέτρου του ρεύματος -με τη διεύρυνση των δικαιούχων- ο κ. Τζέλλας σημειώνει το εξής: «Τα 8,5 λεπτά είναι μακριά από τα 7 λεπτά που ζητούσαμε εμείς και επίσης το ότι πρέπει κάθε μήνα να πληρώνουμε μηνιάτικο χαράτσι και όχι δύο λογαριασμούς τον χρόνο όπως έχουμε ζητήσει, μας βοηθά τελικά πολύ λίγο στο πρόβλημα μας να ανταπεξέλθουμε στο βαρύ φορτίο του ρεύματος».

Σε κάθε περίπτωση, η ανανέωση του ραντεβού για περαιτέρω εξειδίκευση των μέτρων, με τα μέλη της επιτροπής που συναντήθηκαν χθες με τον πρωθυπουργό, με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, τον Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή και τον Διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καβαδά, σήμερα στις 11.30, δείχνει πως η κυβέρνηση συνεχίζει να κινείται γοργά στον δρόμο της νομιμοποίησης της εν λόγω επιτροπής, δίνοντας της τον ρόλο επίσημου συνομιλητή και περιχαρακώνοντας την ίδια στιγμή το επίσημο όργανο των κινητοποιήσεων που είναι η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Το παρασκήνιο του φιάσκου της συνάντησης του πρωθυπουργού με εκπροσώπους του επίσημου οργάνου των κινητοποιήσεων έχει το ενδιαφέρον του.

Ξεκίνησε να ξετυλίγεται το βράδυ της περασμένης Κυριακής, όταν οι βασικοί εκπρόσωποι των μεγάλων μπλόκων άρχισαν να δέχονται τηλεφωνήματα από μέλη της κυβέρνησης τα οποία ζητούσαν να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για τα ονόματα των αγροτοσυνδικαλιστών που θα συμμετείχαν στις δύο επιτροπές που θα περνούσαν το κατώφλι του Μαξίμου.

Σε εκείνη τη φάση και αφού οι βασικοί εκπρόσωποι των μεγάλων μπλόκων -πρόσωπα αναγνωρίσιμα πια στην κοινωνία μέσα από την έκθεση τους στα ΜΜΕ μετά από 40 μέρες κινητοποιήσεων- επιβεβαίωναν την παρουσία τους στις επιτροπές, αποκαλύφθηκε πως πρόθεση της κυβέρνησης στις συναντήσεις με τον πρωθυπουργό ήταν να παρευρεθούν και οι συμμετέχοντες σε μπλόκα αποσχισθέντα ή εκδιωγμένα από τις κινητοποιήσεις.

Την προηγούμενη μέρα είχε προηγηθεί μια θυελλώδης πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, η κατάληξη της οποίας ήταν η απόφαση για δύο ξεχωριστές επιτροπές -μία αποτελούμενη από 25 γεωργούς- και άλλη μία αποτελούμενη από 10 άτομα- κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι-, οι οποίοι θα προσέρχονταν σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό με στόχο μια σκληρή διαπραγμάτευση.

Μάλιστα, ένας από τους όρους που έβαζαν σε εκείνη τη φάση οι αγρότες ήταν να τηρηθούν πρακτικά κατά τη διάρκεια της συνάντησης ή να καλυφθεί τηλεοπτικά η συνάντηση.

Η διάθεση του αγροτικού κόσμου ήταν πως δεν θα προσέρχονταν στο διάλογο για μια συζήτηση στην οποία απλώς θα ακούγονταν εκ νέου τα μέτρα που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν πως η παρουσία των παραπάνω προσώπων με την αιχμηρή ρητορική τους, στο κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου, άρχισε να δημιουργεί ανασφάλεια στην κυβέρνηση σε σχέση με τον χειρισμό όλων αυτών ανθρώπων σε ένα μπρα ντε φερ που δεν προϊδεαζόταν ανέφελο. Μάλιστα, κάποια από τα μπλόκα τα οποία θα εκπροσωπούνταν στη συνάντηση η οποία ακυρώθηκε, έχουν ακολουθήσει μια ιδιαίτερα σκληρή στάση στις κινητοποιήσεις τους (βλ. μπλόκα Κάστρου και Θήβας).

Οι αγρότες που συμμετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων θεωρούν πως η επιβολή των αποσχισθέντων μπλόκων στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ήταν τελικά μια καλά σχεδιασμένη παγίδα, για να εξέλθει η κυβέρνηση από τη δύσκολη θέση όπου είχε βρεθεί.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Μόσχο, πρόεδρο του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, ο λόγος που το περασμένο Σάββατο αποφασίστηκε στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων να σχηματισθούν δύο επιτροπές, είναι γιατί μέλη της κυβέρνησης ενημέρωναν τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη πως o πρωθυπουργός θα κάνει δεκτές δύο ομάδες με αντιπροσωπευτικά μέλη από όλη την Ελλάδα και από όλους τους κλάδους. «Τότε είπα στη σύσκεψη πως αυτή η πρόταση μου φαινόταν ύποπτη.

Λίγο αργότερα καταλάβαμε πως το ραντεβού με την αρεστή επιτροπή ήταν στημένο και επικοινωνιακό τέχνασμα της κυβέρνησης» λέει ο κ. Μόσχος.

Από την Κυριακή το βράδυ κι έπειτα, όπως περιγράφει στο in και o Αργύρης Μπαϊραχτάρης, πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου Τυρνάβου, μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, από τους επικεφαλής στο μπλόκο της Νίκαιας και κτηνοτρόφος με πολυετή πείρα στα μπλόκα από τη δεκαετία του 1990, οι απαντήσεις που έρχονταν από την πλευρά της κυβέρνησης για τα μέλη που θα συμμετείχαν στην επιτροπή, ήταν όλες αρνητικές.

«Οσα μέλη από αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους προτείνονταν στη θέση του Γιώργου Τερζάκη (σ.σ ο πρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας, ο οποίος κατηγορείται ότι έσπασε με την γκλίτσα του παρμπρίζ αστυνομικού οχήματος κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων) ή του Κώστα Ανεστίδη, ήταν όλες αρνητικές. Σε κάποιες περιπτώσεις αγρότες αποκλείστηκαν με τη δικαιολογία ότι έχουν δικαστικές εκκρεμότητες από τα μπλόκα του 2021».

«Τελικά στη χθεσινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό ποιος τελικά εκπροσώπησε τους αλιείς και τους μελισσοκόμους;» αναρωτιέται ο κ Μπαϊραχτάρης.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει παρωδία τη συγκεκριμένη συνάντηση του πρωθυπουργού με μια επιτροπή από: «αποσχισθέντα μπλόκα, ανθρώπους που δεν έχουν δώσει το παρών στις κινητοποιήσεις ούτε μια μέρα, μεμονωμένα άτομα που εκπροσωπούν… τον εαυτό τους και άτομα της κυβέρνησης, συγγενείς και φίλοι, σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας».

«Ο μισός Θεσσαλικός Κάμπος είναι μαύρος»

Στην πρόβλεψη που κάνουν πολλοί, πως δηλαδή οι επικείμενες σπορές που ξεκινούν σε λίγο καιρό, είναι κι αυτές που θα σημάνουν τη λήξη των κινητοποιήσεων, όπως παραδοσιακά συμβαίνει στην Ελλάδα, o κ. Μπαϊραχτάρης θέτει με τη σειρά του το εξής ερώτημα: «Πώς να σπείρουμε με αυτούς τους όρους στο κόστος παραγωγής; Χωρίς χρήματα στην τσέπη; Αυτή τη στιγμή ο μισός Θεσσαλικός κάμπος, είναι μαύρος. Aσπαρτος. Πέρυσι οι αγρότες έσπερναν βαμβάκι προς 1 ευρώ το κιλό και φέτος για 34 λεπτά».

«Εχουμε μέρες μπροστά μας για τη σπορά, δεν είναι αυτό που απασχολεί τον κόσμο στα μπλόκα αυτή τη στιγμή. Οι αγρότες έχουν παραμείνει συνειδητά για να δώσουν την τελευταία μάχη» σχολιάζει και ο Δημήτρης Μόσχος.

Ποια είναι όμως η προοπτική των κινητοποιήσεων;

Σε κάθε περίπτωση, το κομβικό ερώτημα για το ποιο είναι το μέλλον των κινητοποιήσεων μετά από περισσότερες από 40 μέρες παρουσίας στους δρόμους αλλά και το αδιέξοδο, μέχρι στιγμής, στον διάλογο με την κυβέρνηση, ο κ. Μπαϊραχτάρης απαντά:

«Ολα τα προηγούμενα χρόνια στα μπλόκα, τις περισσότερες φορές, γνωρίζαμε πότε έπρεπε να αποσυμπιέσουμε την κατάσταση. Ικανοποιούνταν κάποια από τα αιτήματα μας, αποχωρούσαμε από τους δρόμους. Αυτή τη φορά, το διακύβευμα είναι διαφορετικό. Δεν έχουμε προοπτική».

»Αυτή τη φορά, πραγματικά δεν γνωρίζουμε ποια είναι η βαλβίδα που θα εκτονώσει όλον αυτόν τον συσσωρευμένο θυμό, ειδικά των νέων αγροτών. Πολλοί νέοι συμμετέχοντες δείχνουν τη διάθεση να φτάσουμε στα άκρα. Ο κόσμος έχει εξαγριωθεί. Εφεξής οδηγούμαστε στη σύγκρουση. Οι πιο νέοι σε ηλικία μιλούν για «πολιορκία» της Αθήνας με τα τρακτέρ, για σύγκρουση. Μεγάλη μερίδα αυτών, οι οποίοι έχουν έντονη παρουσία και στο μπλόκο της Νίκαιας, δεν έχουν κομματική ταυτότητα».

Ο κ. Μπαϊραχτάρης σημειώνει πως η τάση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στα περισσότερα μπλόκα είναι: «η πολιορκία της Αθήνας… α λα Παρίσι. Η αιχμή της κλιμάκωσης είναι η διήμερη, τουλάχιστον, παραμονή μας στην Αθήνα με τα τρακτέρ».

Τα μπλόκα της Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή αυτά της Νίκης και της Σιάτιστας, θα προτείνουν τρακτέρ να αποκλείσουν επί 48 ώρες τις Αφίδνες έτσι ώστε να μπλοκαριστεί η είσοδος στην Αθήνα.

Η «πολιορκία» της Αθήνας μαζί με ένα ογκώδες, όπως επιθυμούν οι αγρότες, συλλαλητήριο, θα πραγματοποιηθεί με ταυτόχρονο κάλεσμα συμμετοχής όλης της κοινωνίας και πολλών επαγγελματικών τάξεων. Οι αγρότες διαισθάνονται πως μεγάλο μέρος της κοινωνίας είναι αυτή τη στιγμή με το μέρος τους.

Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι παλαίμαχοι αγρότες οι οποίοι δεν βλέπουν μέλλον και ουσία ούτε στην επιλογή του συλλαλητηρίου στην Αθήνα, ούτε και στον αποκλεισμό δρόμων μέχρι…τελικής πτώσης.

Ο έμπειρος στις κινητοποιήσεις Δημήτρης Μόσχος σχολιάζει -με έναν τόνο πίκρας- το εξής: «Οι παλιοί στις κινητοποιήσεις έχουμε μάθει να κερδίζουμε, έχουμε μάθει και να χάνουμε.

Μπορεί στο τέλος της ημέρας να αποχωρήσουμε και με το κεφάλι ψηλά. Σε αυτή την περίπτωση, την ευθύνη για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα θα την έχει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η οποία δεν θέλει να τον σώσει. Σε δύο χρόνια από τώρα η αγορά θα έχει γεμίσει από ξένα προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας, σε πολύ χαμηλή τιμή, με τον πρωτογενή τομέα διαλυμένο. Θα είναι αργά. Οι κτηνοτρόφοι είμαστε βαθιά απογοητευμένοι».