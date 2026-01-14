ΕΛΛΑΔΑ

Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός: Έφτασε τους 339 τίτλους

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε ένα ακόμα τρόπαιο και έφτασε τους 339 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.
Ακόμη έναν τίτλο πρόσθεσε στη συλλογή του ο Ολυμπιακός που επικράτησε με σκορ 3-2 του Παναθηναϊκού, με ανατροπή και κατέκτησε το Super Cup στο βόλεϊ ανδρών.

Τίτλος νούμερο 339 για τους Πειραιώτες, στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα και αναμένεται να προστεθούν πολλοί ακόμη μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η λίστα με τους 339 τίτλους του Ολυμπιακού:
Ποδόσφαιρο: 84

Πόλο Ανδρών: 73

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Γυναικών: 31

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 12

Αναλυτικά οι τίτλοι του Ολυμπιακού:
Ποδόσφαιρο 84

UEFA Europa Conference League: 1

Βαλκανικό κύπελλο: 1

Πρωταθλήματα: 48

Κύπελλα: 29

Super Cup Ελλάδας: 5

Πόλο Ανδρών 72

LEN Champions League: 2

LEN Super Cup: 1

Πρωταθλήματα: 39

Κύπελλα: 26

Super Cup: 5

Βόλεϊ Ανδρών 66

Κύπελλα Κυπελλούχων: 2

CEV Challenge Cup: 1

Πρωταθλήματα: 32

Κύπελλα: 19

League Cup: 8

Super Cup: 4

Μπάσκετ 35

Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1

Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3

Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15

Κύπελλα Ελλάδας: 12

Super Cup Ελλάδας: 4

Πόλο Γυναικών 31

Len Euroleague: 3

Len Trophy: 1

Len Super Cup: 3

Πρωταθλήματα: 15

Κύπελλα: 6

Super Cup: 3

Βόλεϊ Γυναικών 22

CEV Challenge Cup: 1

Πρωταθλήματα: 9

Κύπελλα: 11

Super Cup: 1

Μπάσκετ Γυναικών 15

Πρωταθλήματα: 9

Κύπελλα: 6

Super Cup: 1

Χάντμπολ 12

Πρωταθλήματα: 5

Κύπελλα: 3

Σούπερ Καπ 4

