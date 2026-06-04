Δήμος Χερσονήσου:Ενισχυμένη αναπτυξιακή προοπτική αποκτά η Χερσόνησος με το νέο προσήνεμο μόλο

Ένα «νησί–πολυχώρο», με ουσιώδεις αναπτυξιακές προοπτικές, έρχεται να δημιουργήσει στην καρδιά του Λιμένα Χερσονήσου ο νέος προσήνεμος μόλος, ο οποίος βρίσκεται πλέον σε φάση μελετητικής ωριμότητας. Η σημερινή συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης με την ομάδα των μελετητών επιβεβαίωσε τον στρατηγικό χαρακτήρα του έργου και τη δυναμική που αναμένεται να προσδώσει στην περιοχή.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Κατερίνα Θραψανιώτη και η υπάλληλος του Ταμείου κ. Δώρα Μανουσάκη, ενώ οι μελετητές παρουσίασαν αναλυτικά την πρόοδο των εργασιών. Όπως ενημέρωσαν, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι αναγκαίες βυθομετρικές έρευνες και η ακτομηχανολογική μελέτη, ενώ έχει παραδοθεί και η αρχιτεκτονική προμελέτη, η οποία καθορίζει τη νέα ταυτότητα του προσήνεμου μόλου.

Σύμφωνα με τους μελετητές, ο νέος μόλος διαμορφώνει έναν σύγχρονο πολυχώρο τριών ζωνών, που συνδυάζει λειτουργίες μαρίνας, αναψυχής, πολιτισμού και διοίκησης. Η μελέτη προβλέπει πλήρως προσβάσιμους χώρους, αξιοποίηση των δωμάτων, αμφιθεατρικές διαμορφώσεις, χώρους αναψυχής, τουριστικά γραφεία, καφέ, μίνι μάρκετ,

καθώς και όλες τις απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση των σκαφών και των επισκεπτών.

Όπως τόνισαν, στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου σημείου αναφοράς για τον Λιμένα Χερσονήσου, που θα λειτουργεί ως πύλη υποδοχής, χώρος περιπάτου και αναψυχής, αλλά και ως οργανωμένη εγκατάσταση υψηλών προδιαγραφών για τους χρήστες της μαρίνας.

Από την πλευρά τους, ο Δήμαρχος και οι εκπρόσωποι του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου υπογράμμισαν τη σημασία του έργου για την ευρύτερη περιοχή, ζητώντας συγκεκριμένες βελτιώσεις και παρεμβάσεις ώστε η τελική μελέτη να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, των επισκεπτών και των διοικητικών υπηρεσιών. Οι μελετητές αναγνώρισαν τη σημασία των παρατηρήσεων, επισημαίνοντας ότι ο δημιουργικός διάλογος αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και λειτουργικής πρότασης.

«Ο νέος προσήνεμος μόλος δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο, αλλά αποτελεί μια μεγάλη αναπτυξιακή τομή για τον Λιμένα Χερσονήσου και για ολόκληρη την περιοχή» ανέφερε με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης για να προσθέσει:

«Δημιουργεί έναν σύγχρονο, πολυλειτουργικό χώρο που αναβαθμίζει την εμπειρία κατοίκων και επισκεπτών, ενισχύει την τοπική οικονομία και επαναπροσδιορίζει τη σχέση της πόλης με το θαλάσσιο μέτωπο. Με σοβαρότητα, συνεργασία και επιμονή, προχωρούμε σε ένα έργο που θα αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στο μέλλον του τόπου μας».