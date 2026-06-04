Αεροδρόμιο Ηρακλείου: Πετάει για νέο ιστορικό ρεκόρ το 2026 – Πάνω από 2,2 εκατ. επιβάτες στο πεντάμηνο!

Με θετικό πρόσημο μπαίνει στην καρδιά της τουριστικής περιόδου το αεροδρόμιο Ηρακλείου, καταγράφοντας αύξηση 7,7% στη συνολική επιβατική κίνηση του Μαΐου

Με θετικό πρόσημο και σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης εισέρχεται στην “καρδιά” της τουριστικής περιόδου το αεροδρόμιο Ηρακλείου “Νίκος Καζαντζάκης”, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Μαΐου 2026 που έδωσε στη δημοσιότητα η διοίκηση του αερολιμένα.

Όπως αναφέρει ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου Ιάκωβος Ουρανός, οι αφίξεις εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση 9,78% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ οι αφίξεις εσωτερικού παρουσίασαν μικρή υποχώρηση κατά 2,7%.

Συνολικά οι διακινούμενοι επιβάτες αυξήθηκαν κατά 7,7%, επιβεβαιώνοντας ότι η Κρήτη συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους πλέον ισχυρούς τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στο σύνολο του πρώτου πενταμήνου του έτους. Από την αρχή του 2026 μέχρι και το τέλος Μαΐου, το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει εξυπηρετήσει 2.248.448 επιβάτες, καταγράφοντας συνολική αύξηση 8,15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρόκειται για μια επίδοση που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι το 2026 μπορεί να εξελιχθεί σε ακόμη μία χρονιά-ρεκόρ για τον τουρισμό της Κρήτης.

Η εικόνα του Μαΐου αποτυπώνει με σαφήνεια την έντονη δυναμική των διεθνών αφίξεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επιβάτες εξωτερικού ανήλθαν σε 521.782 έναντι 475.281 τον Μάιο του 2025. Η διαφορά των 46.501 επιβατών μεταφράζεται σε ποσοστιαία αύξηση 9,78%, στοιχείο που αποδεικνύει ότι η ζήτηση για διακοπές στην Κρήτη παραμένει εξαιρετικά υψηλή στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Αντίθετα, στο εσωτερικό δίκτυο καταγράφηκε μικρή κάμψη.

Οι επιβάτες εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε 79.127 έναντι 81.321 πέρυσι, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2.194 επιβάτες ή 2,7%. Η εξέλιξη αυτή δεν προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς η συνολική εικόνα υπερκαλύπτεται από την ισχυρή ανάπτυξη των διεθνών πτήσεων, οι οποίες αποτελούν και τον βασικό πυλώνα της τουριστικής οικονομίας του νησιού.

Η κατανομή της κίνησης ανά χώρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή της κίνησης ανά χώρα. Η Γερμανία διατηρεί με διαφορά την πρώτη θέση στις αγορές που τροφοδοτούν το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Κατά τον Μάιο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 1.984 πτήσεις από και προς γερμανικούς προορισμούς, μεταφέροντας 171.592 αφικνούμενους επιβάτες και 149.136 αναχωρούντες. Τα μεγέθη αυτά επιβεβαιώνουν ότι η γερμανική αγορά παραμένει η σημαντικότερη για την Κρήτη, με εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες να επιλέγουν κάθε χρόνο το νησί για τις διακοπές τους.

Στη δεύτερη θέση των ξένων αγορών συναντάμε το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι βρετανικές συνδέσεις κατέγραψαν 1.066 κινήσεις αεροσκαφών, με 100.909 αφίξεις και 85.642 αναχωρήσεις επιβατών. Η βρετανική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα του τουρισμού της Κρήτης, παρουσιάζοντας ιδιαίτερη δυναμική ήδη από τις αρχές της σεζόν.

Η Γαλλία διατήρησε επίσης ισχυρή παρουσία, με 733 κινήσεις αεροσκαφών και 59.195 αφίξεις. Τα τελευταία χρόνια η γαλλική αγορά εμφανίζει σταθερή ανοδική πορεία, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στο νησί και προσφέροντας πολύτιμη διαφοροποίηση στο τουριστικό μείγμα της Κρήτης.

Από την αρχή του 2026 μέχρι και το τέλος Μαΐου το αεροδρόμιο Ηρακλείου έχει εξυπηρετήσει 2.248.448 επιβάτες, καταγράφοντας συνολική αύξηση 8,15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Πρόκειται για μια επίδοση που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι το 2026 μπορεί να εξελιχθεί σε ακόμη μία χρονιά-ρεκόρ για τον τουρισμό της Κρήτης

Αξιοσημείωτη είναι και η συμβολή της Ολλανδίας, η οποία κατέγραψε 317 πτήσεις και περισσότερους από 30.900 αφικνούμενους επιβάτες. Οι Ολλανδοί εξακολουθούν να συγκαταλέγονται στους πλέον πιστούς επισκέπτες της Κρήτης, επιλέγοντας το νησί τόσο για καλοκαιρινές διακοπές, όσο και για ταξίδια εκτός υψηλής περιόδου.

Σημαντική κίνηση παρουσιάζουν ακόμη η Πολωνία με 27.171 αφίξεις, η Ελβετία με 16.552, το Ισραήλ με 14.945, η Ιταλία με 9.985 και η Λιθουανία με 10.096 αφικνούμενους επιβάτες. Πρόκειται για αγορές που τα τελευταία χρόνια ενισχύουν συνεχώς τη θέση τους στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, συμβάλλοντας στη διεύρυνση της τουριστικής βάσης του νησιού.

Παράλληλα, η παρουσία χωρών όπως η Φινλανδία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Μολδαβία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Τουρκία αποδεικνύει το εύρος του δικτύου που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Η Κρήτη δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από λίγες παραδοσιακές αγορές, αλλά προσελκύει επισκέπτες από ένα συνεχώς διευρυνόμενο φάσμα χωρών.

Αισιόδοξα τα μηνύματα

Το “ταμείο” στο τέλος όμως θα δώσει την πραγματική εικόνα

Τα στοιχεία του Μαΐου έρχονται να επιβεβαιώσουν όσα καταγράφηκαν ήδη από τους πρώτους μήνες της χρονιάς. Οι αεροπορικές εταιρείες αύξησαν τις διαθέσιμες θέσεις, ενώ αρκετές από αυτές ξεκίνησαν τα θερινά τους προγράμματα νωρίτερα από άλλες χρονιές.

Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στην Κρήτη να υποδεχθεί μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών ήδη από την άνοιξη, δημιουργώντας θετικές προϋποθέσεις για το υπόλοιπο της σεζόν.

Στελέχη της τουριστικής αγοράς εκτιμούν ότι η αυξημένη αεροπορική συνδεσιμότητα, η σταθερή ζήτηση από τις ευρωπαϊκές αγορές και η καλή εικόνα του προορισμού στο εξωτερικό αποτελούν τους βασικούς λόγους της ανόδου. Παράλληλα η γεωπολιτική σταθερότητα της Ελλάδας σε σύγκριση με άλλες περιοχές της Μεσογείου λειτουργεί ενισχυτικά για την επιλογή της Κρήτης ως προορισμού διακοπών.

Η θετική πορεία της επιβατικής κίνησης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αν αναλογιστεί κανείς ότι το αεροδρόμιο Ηρακλείου βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της λειτουργικής του ζωής πριν από τη μετάβαση στο νέο διεθνές αεροδρόμιο Καστελίου. Παρά τους περιορισμούς χωρητικότητας και τις πιέσεις που δέχεται κάθε χρόνο η υφιστάμενη εγκατάσταση, το “Νίκος Καζαντζάκης” εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες της αγοράς.

Οι αριθμοί του Μαΐου επιβεβαιώνουν επίσης ότι η φετινή χρονιά μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις καλύτερες στην ιστορία του αεροδρομίου. Αν οι υφιστάμενοι ρυθμοί ανάπτυξης διατηρηθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τότε το 2026 έχει όλες τις προϋποθέσεις να κινηθεί σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα από τα ήδη εντυπωσιακά μεγέθη των τελευταίων ετών.

Για την τοπική οικονομία, η αύξηση της επιβατικής κίνησης μεταφράζεται σε περισσότερους επισκέπτες, μεγαλύτερη κατανάλωση και ενίσχυση χιλιάδων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, την εστίαση, το λιανεμπόριο και τις μεταφορές.

Κάθε επιπλέον πτήση και κάθε επιπλέον επιβάτης δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την οικονομία του νησιού, ενισχύοντας την απασχόληση και το εισόδημα σε δεκάδες επαγγελματικούς κλάδους. Ωστόσο, το μυστικό είναι στα τουριστικά έσοδα που πέρυσι, παρά τα ρεκόρ, μειώθηκαν. Άρα εδώ έχουμε για μια ακόμη φορά το ερώτημα για το τι τουρισμό θέλουμε.

Το μήνυμα που προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία είναι σαφές: η Κρήτη παραμένει ένας από τους ισχυρότερους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης και το αεροδρόμιο Ηρακλείου συνεχίζει να αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου εκατομμυρίων επισκεπτών.

Με αύξηση 7,7% στη συνολική κίνηση του Μαΐου, σχεδόν 10% άνοδο στις αφίξεις εξωτερικού και περισσότερους από 2,24 εκατομμύρια επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, η τουριστική περίοδος του 2026 δείχνει να ξεκινά με τους καλύτερους οιωνούς για το Ηράκλειο και ολόκληρη την Κρήτη. Βέβαια, το “ταμείο” θα γίνει στο τέλος της σεζόν, που θα ισοδυναμεί με το ύψος των τουριστικών εσόδων. https://www.neakriti.gr/