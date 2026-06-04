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Δήμος Πλατανιά:13ο Μαθητικό και Ανοικτό Πρωτάθλημα Σκάκι

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με τη Σκακιστική Ακαδημία Χανίων, διοργανώνει το 13ο Μαθητικό και Ανοικτό Πρωτάθλημα Σκάκι Δήμου Πλατανιά, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 στο Πολύκεντρο Βουκολιών, με ώρες αγώνων από 10:00 έως 14:00.

Η διοργάνωση απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς και σε ενήλικους φίλους του σκακιού που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μια ξεχωριστή γιορτή του πνευματικού αθλητισμού.

Οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν σε κατηγορίες που θα διαμορφωθούν ανάλογα με την ηλικία τους, ενώ θα λειτουργήσει και ειδικός όμιλος ενηλίκων για την ανάδειξη του Πρωταθλητή Δήμου Πλατανιά

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, είτε ατομικά είτε μέσω των σχολικών μονάδων.
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με:
• Σκακιστική Ακαδημία Χανίων: 28210 55088 (ώρες 18:00 – 21:00)
• Αγναντή Δανάη: 695 763 0383
• Αγναντής Δημήτρης: 694 555 6793
• e-mail: chaniachessacademy@gmail.com

Η τελική επιβεβαίωση των συμμετοχών θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία των αγωνιζομένων στον χώρο των αγώνων, την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 και ώρα 09:30.

Στους νικητές κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν κύπελλα και μετάλλια, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής.

Ο Δήμος Πλατανιά καλεί μικρούς και μεγάλους φίλους του Σκακιού να συμμετάσχουν στη διοργάνωση και να απολαύσουν μια ημέρα πνευματικής άμιλλας, δημιουργικής σκέψης και ευγενούς συναγωνισμού.

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