Δήμος Ηρακλείου:Σήμερα τα εγκαίνια για την έκθεση φωτογραφίας στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη

Στις 20:00 στο φουαγιέ της αίθουσας «Μανώλης Καρέλλης» στο 2ο όροφο του δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω 2

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου ο 1ος δρόμος Ειρήνης στη μνήμη του αγωνιστή στο Ηράκλειο

Εγκαινιάζεται σήμερα στις 20:00 η έκθεση φωτογραφίας στη μνήμη του αγωνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη στο φουαγιέ της αίθουσας «Μανώλης Καρέλλης» στο 2ο όροφο του δημοτικού κτιρίου Ανδρόγεω 2 η οποία συνδιοργανώνεται από τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων Κρήτης-ΙΚΑΡΟΣ, το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον 1ο δρόμο Ειρήνης στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο με στόχο να τιμηθεί η ζωή και το έργο του αγωνιστή-συμβόλου της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας ο οποίος δολοφονήθηκε στις 22 Μαΐου 1963.

Η φωτογραφική έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό από σήμερα μέχρι και το Σάββατο 11/10 και τις ώρες 10:00-13:00 και 18:00-20:00 και ο 1ος δρόμος Ειρήνης που περιλαμβάνει τρέξιμο και περπάτημα χωρίς ανταγωνιστικό χαρακτήρα στην πόλη του Ηρακλείου σε απόσταση 2,6 χιλιομέτρων, θα ξεκινήσει στις 18:00 την Κυριακή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στις δύο εκδηλώσεις το παρών θα δώσουν η σύζυγός του Γρηγόρη Λαμπράκη Μαρία Λαμπράκη και ο υιός του Γρηγόρης Λαμπράκης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τον 1ο δρόμο Ειρήνης μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση marathoncreta@gmail.com.

