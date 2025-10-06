Save Papoura: Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στην Αθήνα, η παρουσίαση της ταυτότητας του Μνημείου στο λόφο της Παπούρας

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, με τη στήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, προχωράει στην πρώτη διάλεξη της σειράς “Περιηγήσεις με την Αρχαιολογική Υπηρεσία”, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα Cinobo Όπερα, (Ακαδημίας 57), στην Αθήνα, με θέμα: «Προκαταρκτικά αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας στο ύψωμα Παπούρα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας».

Η παρουσίαση της ταυτότητας του Μνημείου θα γίνει από την υπεύθυνη ανασκαφής της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δανάη Κοντοπόδη.

Η Δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας απορρίπτει τα τετελεσμένα του Υπουργείου Υποδομών και του κ. Ταχιάου σε ότι αφορά την τοποθέτηση του ραντάρ στο λόφο της Παπούρας, ως της μόνης τεχνικά, εφικτής λύσης, έχει αποδείξει το ατεκμηρίωτο αυτής της πολιτικής επιλογής και με βάση την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης ζητά:

1. Να αναζητηθεί άλλο σημείο κατασκευής του ραντάρ

2. Να μην επιτραπεί η ανέγερση οποιασδήποτε σύγχρονης κατασκευής στο λόφο Παπούρα.

3. Να ολοκληρωθεί η ανασκαφή του μνημείου και η αρχαιολογική διερεύνηση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να προστατευτεί και να αναδειχθεί ως επισκέψιμος χώρος.

4. Να μην προχωρήσουν οι εργασίες στο Λόφο Παπούρα, πριν τις οριστικές αποφάσεις.

5. Να κηρυχθεί ο λόφος Παπούρα ως αρχαιολογικός χώρος μείζονος σημασίας».

“Απαιτούμε το μοναδικό σε μέγεθος, σχήμα, αρχιτεκτονική σύλληψη και εκτέλεση, μνημείο της Παπούρας να προστατευθεί, να συντηρηθεί, να αναδειχθεί σε επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο και να μην υπονομευθεί με κανένα τρόπο η ακεραιότητά του, ο περιβάλλων χώρος του καθώς και η μελλοντική επισκεψιμότητα του με εγκαταστάσεις, όπως είναι τα ραντάρ και οι πύργοι ελέγχου.

Είναι χρέος μας να διατηρηθεί το μοναδικό αρχαίο τοπίο του λόφου που αγκάλιαζε για χιλιετίες το μνημείο της Παπούρας, το οποίο περίμενε καρτερικά να αναδυθεί από την αρχαιολογική σκαπάνη. Μόνο τότε ο ερευνητής και ο επισκέπτης θα αποκομίζει την ανεπανάληπτη εμπειρία της επαφής με το μοναδικό αυτό μνημείο και ό,τι το περιβάλλει”, αναφέρει με τη σειρά του ο Σύνδεσμος Ελλήνων Αρχαιολόγων.

Μάλιστα, στις 30 Οκτωβρίου, η Ελλάδα πρόκειται να βραβευθεί για την αρχαιολογική ανακάλυψη του Μνημείου στο λόφο της Παπούρας με το International Archaeological Discovery Award “Khaled al-Asaad” 2025, που φέρει το όνομα του Σύριου Αρχαιολόγου που εκτελέστηκε από τον ISIS, επειδή δεν πρόδωσε τη θέση του αρχαίου θησαυρού της πατρίδας του.

Να σημειωθεί ότι για όσους ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν μέχρι την Αθήνα, θα διατεθούν εισιτήρια με μειωμένες τιμές από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ΑΝΕΚ και Μινωικές Γραμμές .

Αναχώρηση: Σάββατο 11/10/2025 Ηράκλειο – Πειραιάς

Επιστροφή: Κυριακή 12/10/2025 Πειραιάς – Ηράκλειο

Τηλέφωνα για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής:

Αρκαλοχώρι: 2891340335

Καστέλλι: 2891340115

Κινητό: 6979790002