Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Ρεκόρ Συμμετοχών στον 10ο Επετειακό Ημιμαραθώνιο Κρήτης

«Πρότυπο επιτυχίας, αθλητικής διοργάνωσης, φιλοξενίας και εθελοντισμού»

Με τεράστια επιτυχία και ρεκόρ συμμετοχών, ολοκληρώθηκε ο 10ος επετειακός Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης, που διεξήχθη την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη μοναδική αθλητική διοργάνωση, βίωσαν μία μοναδική εμπειρία αθλητισμού και εθελοντισμού.

Ο φετινός Ημιμαραθώνιος Κρήτης κατέρριψε όλα τα προηγούμενα ρεκόρ συμμετοχών και αθλητικών επιδόσεων! Περισσότεροι από 5.500 δρομείς όλων των ηλικιών από 52 χώρες και κάθε γωνιά της Ελλάδας, 5.000 συνοδοί δρομέων και θεατές και περισσότεροι από 750 εθελοντές, συμμετείχαν στο κορυφαίο αυτό αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός για την Κρήτη και το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, που διοργανώθηκε με εξαιρετική επιτυχία από τον Αθλητικό Σύλλογο Υγείας Αρκαλοχωρίου (ΑΘΛΗ.Σ.Υ) με συνδιοργανωτή το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, την Περιφέρειας Κρήτης και την ανεκτίμητη συμβολή Πολιτιστικών Συλλόγων του τόπου και εκατοντάδων εθελοντών.

Οι αθλητές συμμετείχαν στους αγώνες των 21,1 χλμ, των 10 χλμ και 5 χλμ, τον παιδικό αγώνα 1000 μέτρων και στον αγώνα ΑμεΑ,. Ο Δήμαρχος που παρακολούθησε τους αγώνες του Ημιμαραθωνίου Κρήτης, κήρυξε την έναρξη της συγκινητικής διαδρομής του παιδιών σε αμαξίδια από το “Τρέξε Μαζί μου” και του αγώνα των 10χλμ ενώ προχώρησε και στην απονομή μεταλλίων στους 3 Έλληνες νικητές του Ημιμαραθωνίου Κρήτης.

«Ο 10ος επετειακός Ημιμαραθώνιος Κρήτης στο Αρκαλοχώρι γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία! Είναι πρότυπο επιτυχίας, διοργάνωσης, φιλοξενίας και εθελοντισμού. Έχει καταφέρει να μπει στις καρδιές όλων, όχι μόνο ως ένα σπουδαίο αθλητικό γεγονός, αλλά και λόγω της μοναδικής ατμόσφαιρας που δημιουργεί.

Η ζωντανή μουσική, το τρέξιμο μέσα στην πανέμορφη ενδοχώρα μας, τα χαμόγελα, τα κεράσματα με κρητικά καλούδια, οι χοροί και η μοναδική φιλοξενία, καθιστούν τον Ημιμαραθώνιο Κρήτης ένα ξεχωριστό και μοναδικό αθλητικό γεγονός που «εκτινάσσει» τη φήμη της περιοχής.

Το πληγωμένο Αρκαλοχώρι και όλος ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας πήραν δύναμη και γέμισαν ελπίδα για να συνεχίσουν να αγωνίζονται! Αυτή η επιτυχία μας δίνει ώθηση. Εντείνουμε την προσπάθεια για να πάνε το συντομότερο οι σεισμοπαθείς στα σπίτια τους και οι μαθητές στα σχολεία τους και συνεχίζουμε για τη σωτηρία του σπουδαίου μνημείου της Παπούρας. Συγχαρητήρια σε όλους: στους αθλητές, στην οργανωτική επιτροπή, στους συμμετέχοντες και στους εθελοντές! Στηρίζουμε τον Ημιμαραθώνιο με όλες μας τις δυνάμεις. Και του χρόνου!».