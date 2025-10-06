ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Αποκατάσταση ζημιάς από τη ΔΕΥΑΗ σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό νερού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Διακοπή υδροδότησης μέχρι την Τρίτη 7/10 – Επηρεάζονται οι περιοχές Θέρισος, Μασταμπάς, Ατσαλένιο, Λ. Πλαστήρα, Λόφος Αξιωματικών Φιλοθέη, Κηπούπολη, Πατέλες

Η ΔΕΥΑΗ, προκειμένου να αποκαταστήσει τη βλάβη που έχει προκληθεί στον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό νερού θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 6/10, γενική διακοπή της υδροδότησης.

Οι περιοχές που ενδεχομένως θα επηρεασθούν είναι οι: Θέρισος, Μασταμπάς, Ατσαλένιο, Λ. Πλαστήρα, Λόφος Αξιωματικών(περιοχή Αγία Αικατερίνη), Φιλοθέη, Κηπούπολη, Πατέλες. Συνεργεία της ΔΕΥΑΗ εργάζονται για την αποκατάσταση της ζημιάς η οποία εκτιμάται ότι θα έχει γίνει μέχρι την Τρίτη 7/10.

Περισσότερες πληροφορίες επί της διανομής του νερού δίνονται καθημερινά καλώντας στο 2810-339050 (αστική χρέωση) ή και από την ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ.

Team Πολ. Κρήτης
