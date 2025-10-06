Ηράκλειο:Συνάντηση του πρ. Υπουργού – Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη με τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου

Ζητήματα προστασίας του Μινωικού Μνημείου της Παπούρας, η πορεία αποκατάστασης των σεισμόπληκτων, το νέο Αεροδρόμιο Καστελλίου και οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, συνάντηση του Βουλευτή Ηρακλείου και πρώην Υπουργού, Λευτέρη Αυγενάκη, με τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας, Βασίλη Κεγκέρογλου, στελέχη του Δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Καστελλίου.

Η συζήτηση διεξήχθη σε πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τον συντονισμό ενεργειών για την επίλυση ζητημάτων που απασχολούν τον Δήμο και την ευρύτερη περιοχή.

Προστασία και ανάδειξη του Μινωικού Μνημείου της Παπούρας

Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η εξέλιξη γύρω από το Μινωικό Μνημείο στον λόφο Παπούρα και η ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία και ανάδειξή του, σε συνδυασμό με την ομαλή πρόοδο των έργων για το νέο αεροδρόμιο.

Ο κ. Κεγκέρογλου ενημέρωσε αναλυτικά τον κ. Αυγενάκη για τις τελευταίες εξελίξεις και για την πρόταση του Δήμου σχετικά με την εξέταση εναλλακτικών θέσεων εγκατάστασης του ραντάρ, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα το έργο με σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά και τους κανόνες ασφαλείας πτήσεων.

Ο κ. Αυγενάκης, από την πλευρά του, υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη και η προστασία της ιστορικής ταυτότητας της Κρήτης μπορούν και πρέπει να συμβαδίζουν, επισημαίνοντας τη σημασία του διαλόγου και της επιστημονικής τεκμηρίωσης. Δεσμεύτηκε να συμβάλει θεσμικά στην προώθηση μιας κοινά αποδεκτής λύσης, που θα διασφαλίζει τόσο την ολοκλήρωση του έργου των ραντάρ όσο και την προστασία του μνημείου.

Αποκατάσταση σεισμόπληκτων περιοχών – Ανάγκη επιτάχυνσης διαδικασιών

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στην πορεία αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τον σεισμό του 2021. Ο Δήμαρχος παρουσίασε την πρόοδο των παρεμβάσεων που έχει αναλάβει ο Δήμος, την κατάσταση στους καταυλισμούς σεισμοπλήκτων και τα ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Ο κ. Αυγενάκης εξέφρασε τη στήριξή του στις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία, και τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και ενίσχυσης των υπηρεσιών, ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να επιστρέψουν το συντομότερο στα σπίτια τους.

Το νέο Αεροδρόμιο Καστελλίου – Προοπτικές και ανάγκες

Η πορεία υλοποίησης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Καστελλίου αποτέλεσε επίσης αντικείμενο αναλυτικής συζήτησης. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη της Κρήτης, που μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την τοπική οικονομία, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνοδευτεί από τα απαραίτητα συνοδά έργα υποδομής και δίκτυα σύνδεσης.

Ο κ. Αυγενάκης σημείωσε πως η λειτουργία του νέου αεροδρομίου πρέπει να αποτελέσει υπόδειγμα ισόρροπης ανάπτυξης, με σεβασμό στο περιβάλλον και στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, και τόνισε τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου και ενίσχυση της αστυνόμευσης

Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης ζητήματα συντήρησης του αγροτικού οδικού δικτύου, καθώς και αστυνόμευσης των δημοτικών διαμερισμάτων. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Βουλευτή για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και επισημάνθηκε το ζήτημα της ενίσχυσης των Αστυνομικών Τμημάτων με ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό, ώστε να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των κατοίκων αποτελούν προτεραιότητες και προϋπόθεση για την ανάπτυξη της περιοχής.

Κοινό μήνυμα συνεργασίας και συνέχειας

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και δημιουργικής συνεργασίας. Ο πρ. Υπουργός και ο Δήμαρχος συμφώνησαν να παραμείνουν σε επικοινωνία για την προώθηση των ζητημάτων που αφορούν τον Δήμο Μινώα Πεδιάδας και να συντονίσουν πρωτοβουλίες προς όφελος των πολιτών.

Όπως τόνισε ο κ. Αυγενάκης, «μόνο μέσα από συνεννόηση, τεκμηριωμένες προτάσεις και κοινή προσπάθεια μπορούμε να διασφαλίσουμε την ανάπτυξη, την ασφάλεια και την προοπτική του τόπου μας».