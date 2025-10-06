Δήμος Ρεθύμνης:Δωρεάν υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής υποστήριξης σε γυναίκες από το Κέντρο Συμβουλευτικής

Η οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει επιφέρει μεγάλο πλήγμα στο εργατικό δυναμικό της χώρας και κυρίως στις γυναίκες που μέχρι και σήμερα κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (ποσοστό 64,5%) σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΔΥΠΑ.

Στο πλαίσιο υποστήριξης το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Ρεθύμνης παρέχει ΔΩΡΕΑΝ σε κάθε ενδιαφερόμενη γυναίκα υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής υποστήριξης μέσα από έναν κύκλο συνεδριών με τη χρήση ανάλογων επιστημονικών εργαλείων.

Η εργασιακή συμβουλευτική παρέχεται από την Κοινωνιολόγο του κέντρου με την μεθοδολογία της οπτικής του φύλου που στοχεύει στην ενδυνάμωση της γυναίκας τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

Η ένταξη της γυναίκας σε μια τέτοια διαδικασία στοχεύει στην ενίσχυση της αυτό-εικόνας, στην εκμάθηση τεχνικών αναζήτησης εργασίας, την διαχείριση της πληροφόρησης για την αγορά εργασίας και στην προετοιμασία για την εργασιακή ένταξη/ ή επανένταξη στον επαγγελματικό τομέα.

Επιπλέον ενημερώνεται για όλα τα ενεργά προγράμματα απασχόλησης και για άλλες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και προγράμματα.

Υπενθυμίζουμε πως το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών λειτουργεί με η συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το Ε.Π. 2021-2027, Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00-16.00 και βρίσκεται στη Δημακοπούλου 18. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831056607 και email : isotitavia.reth@gmail.com.

Από το Κέντρο Συμβουλευτικής

Υποστήριξης Γυναικών Δ.Ρ