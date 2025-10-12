Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στις 18:00 συνεδριάζει στη Λότζια το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.

Προτάσσονται προς ενημέρωση και συζήτηση τα ακόλουθα θέματα:

− Συζήτηση του με αρ. πρωτ. 110.930/02-10-2025 ερωτήματος της δημοτικής συμβούλου κ. Αντωνακάκη-Χαλβατζή Μαρίας με θέμα «Όχληση, αποκατάσταση και αποζημίωση από εργασίες εγκατάστασης δίκτυών οπτικών ινών σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου – Αυτονόητα ο έλεγχος και η λογοδοσία των διαδικασιών, προς όφελος των συμπολιτών μας».

− Συζήτηση της με αρ. πρωτ. 111.083/02-10-2025 Διαμαρτυρίας για την πραγματοποίηση λαϊκής αγοράς του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου.

− Συζήτηση του με αρ. πρωτ. 112.903/07-10-2025 αιτήματος παρέμβασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου «ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ».

− Συζήτηση του με αρ. πρωτ. 113.402/08-10-2025 αιτήματος με θέμα «Αίτημα της δημοτικής παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ” για ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου 1)για τη δημιουργία – λειτουργία cafe στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη και στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και 2) για την κατάσταση της Β.Δ.Β..

Εδώ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δημιουργία δικτύου Μονάδων Ενεργειακής

Αξιοποίησης ΑΕΠΥ από ΑΣΑ», σε συνέχεια της κατά την 11η/10/2025 συνάντησης

εργασίας των Δ.Σ. του ΕΣΔΑΚ και της ΔΕΔΙΣΑ, του Περιφερειάρχη και των Δημάρχων της Κρήτης με τον Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Μανώλη Γραφάκο.

2. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2025 (απόφαση

861/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

3. Αναμόρφωσης προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα των Τμημάτων: Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Επιχειρησιακού

Σχεδιασμού και Διοικητικής Μέριμνας της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, Μουσικής

Παιδείας της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς, Πολεοδομικών Μελετών της Δ/νσης Πολεοδομίας, Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης & της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (απόφαση 862/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

4. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης με απότμηση πεζοδρομίου πρατηρίου υγρών

καυσίμων στη Λ. Παπαναστασίου αρ. 136 στο Δήμο Ηρακλείου (απόφαση 863/2025

Δημοτικής Επιτροπής).

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα των τμημάτων: Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων υλικών της Δ/νσης

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Ελέγχου Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτροφωτισμού & Σήμανσης της Δ/νσης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας (απόφαση 885/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

6. Καθορισμός διδάκτρων του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2025-2026 (απόφαση 886/2025 Δημοτικής Επιτροπής).

7.Έγκριση του Επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Ηρακλείου 2024 –2025.

8. Χορήγηση 1ης παράτασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΣΙΤΩΝ» σύμφωνα με

το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

9. Χορήγηση 2ης παράτασης για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 3».

10. Λήψη απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ’ αριθ. 271/2025 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πέριξ του γηπέδου Ηροδότου και σχολικών συγκροτημάτων,

επί της οδού Ι. Προκοπίδη στη Ν. Αλικαρνασσό Δήμου Ηρακλείου, όπως προκύπτει από την αριθμ. 2.368/05-9-2025 διαπιστωτική πράξη του Γραμματέα της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την τεκμαιρόμενη έγκριση της.

11. Έγκριση κατανομής της κρατικής επιχορήγησης που αφορά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Ηρακλείου (Γ’ Δόση 2025).

12. Αίτημα παράτασης Σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Επιλογή Αναδόχου για την Υπηρεσία «Απεντομώσεις – Μυοκτονίες δημοτικών χώρων».

13. Αίτημα παράτασης χρόνου υλοποίησης, της σύμβασης με αρ. πρωτ. 143.376/20-12-2024, «Προμήθεια οχημάτων ( Επιβατικών αυτοκινήτων ) για τις υπηρεσίες κατ Οίκον Βοήθεια των τμημάτων ΚΟΙΦ-ΑΠΗ της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης και της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου Κρήτης».

14. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας «Ενίσχυση Πυροπροστασίας Κατοικημένων Περιοχών στο Δήμο Ηρακλείου.

15. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της μικτής δημόσιας

σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Περιφράξεις κοινόχρηστων χώρων προς αποφυγή

δημιουργίας ανεξέλεγκτων χωματερών στην Δημοτική Ενότητα Ηρακλείου».

16. Μείωση προστίμων αυθαιρέτων που βεβαιώθηκαν.

17. Μείωση προστίμων αυθαιρέτων που βεβαιώθηκαν.