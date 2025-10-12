Στην κινητοποίηση για το μνημείο στην Παπούρα, στην Αθήνα, η Ελένη Βατσινά

“Η Ανάπτυξη δεν πρέπει να καταδικάσει την Ιστορία και τον Πολιτισμό μας”

Στην εκδήλωση παρουσίασης της ταυτότητας του μνημείου που αποκαλύφθηκε στον Λόφο Παπούρας αλλά και στην πορεία προς το Σύνταγμα που ακολούθησε, με αίτημα την προστασία του μνημείου, έλαβε μέρος η βουλευτής Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένη Βατσινά.

Η κ.Βατσινά σε δήλωσή της τόνισε:

«Ένα αρχαιολογικό εύρημα υπερτοπικής και υπερεθνικής εμβέλειας από τη μία, κι από την άλλη το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλλι — ένα αναπτυξιακό έργο μεγάλης σημασίας.

Η Ανάπτυξη δεν πρέπει να καταδικάσει την Ιστορία και τον Πολιτισμό μας. Το ζητούμενο είναι να συμβαδίσουν και να βρεθεί η “φόρμουλα” για να γίνει αυτό.

Είναι κρίσιμο η Πολιτεία να μπορέσει να επιδείξει ΤΩΡΑ -αυτή την ιστορική στιγμή- αμεσότητα, ευελιξία και συνδυαστική σκέψη.»

Η βουλευτής υπογράμμισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας χωρίς να παρεμποδιστεί η αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.

Όπως σημείωσε, η συνύπαρξη ανάπτυξης και πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί δείγμα ώριμης και σύγχρονης κοινωνίας, που σέβεται το παρελθόν της ενώ κοιτάζει στο μέλλον.