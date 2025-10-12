Λασίθι:Κάλεσμα του Δήμου Αγίου Νικολάου στους εμπόρους και τους επαγγελματίες της εστίασης να συμμετάσχουν ενεργά στον στολισμό της γειτονιάς τους ενόψει των Χριστουγέννων

Στο πλαίσιο του εορταστικού στολισμού ενόψει των Χριστουγέννων, ο Δήμος Αγίου Νικολάου καλεί τους εμπόρους και τους επαγγελματίες της εστίασης να συμμετάσχουν ενεργά στον στολισμό της γειτονιάς τους.

Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία μιας “ζεστής” και χαρούμενης γιορτινής ατμόσφαιρας, καθώς και η ενίσχυση της τοπικής αγοράς, δίνοντας την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να προβληθούν μέσα από τη συμβολή τους στον εορταστικό διάκοσμο της πόλης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα:

28413 – 40101

6945 778823

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Γιώργος Μπελούκας