Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή

Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου με θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 Οδοποιίας της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας και του τμήματος Μουσικής Παιδείας της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 για την εγγραφή νέων ΚΑ για δυο χρηματοδοτούμενες πράξεις σύμφωνα με αποφάσεις της Περιφέρειας Κρήτης.

3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού δαπανών έτους 2025 σύμφωνα με τα αιτήματα των Τμημάτων Πολεοδομικών Μελετών, Ηλεκτροφωτισμού & Σήμανσης, Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Ταμείου.

4. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 σύμφωνα με το αίτημα του Τμήματος Κυκλοφορίας & Συγκοινωνιών.

5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2025 για την κάλυψη δαπάνης σχετικά με την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου-Β ́Φάση».

6. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων για την εγκατάσταση και λειτουργία του «Επαγγελματικού Εργαστηρίου χαμηλής όχλησης Τυποποίησης Ελαιολάδου και Ελαιοκάρπου και επεξεργασία και συντήρηση λαχανικών (εκτός από πατάτες) φρούτων κα, καρπών με κέλυφος και άλλων βρώσιμων μερών φωτών, παρασκευασμένων ή συντηρημένων με ξίδι» επί Δημοτικής Οδού Μικράς Ασίας αρ. 11 στην περιοχή της Φοινικιάς.

7. Ανάκληση της με αρ.954/2025 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση τρόπου, μελέτης–τεχνικών προδιαγραφών και όρων διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

8. Έγκριση πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Λ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ Α ́- ΑΠΟ ΙΔΗΣ ΕΩΣ ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ) – ΥΠΟΕΡΓΟ 1».

9. Εισήγηση για την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Υπογείωση δικτύων ΔΕΔΔΗΕ, στο πλαίσιο του έργου Υπογειοποίηση Δικτύων Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. στο πλαίσιο του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Λ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ Α’ – από Ίδης έως Γιαμαλάκη)».

10. Έγκριση προκαταβολής ποσού έναντι της τρίτης δόσης αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης, για ρυμοτομούμενο ακίνητο στη συμβολή των οδών Πινδάρου και Γεωργίου Γεωργιάδου Δήμου Ηρακλείου.

11. Μη άσκηση έφεσης κατά της με αριθ. 697/2025 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

12. Εξέταση της αίτησης εξωδικαστικής αποζημίωσης λόγω ζημίας από αδέσποτο.

13. Εξέταση της αίτησης εξωδικαστικής αποζημίωσης λόγω διάτρησης των ελαστικών του οχήματός του από πτώση σε λακκούβα.

14. Αποδοχή αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού.

15. Αποδοχή αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού.

16. Έγκριση σύστασης Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών, στο πλαίσιο υλοποίησης της με Α.Π. 115419/22-11-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV013811370) Σύμβασης, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».

17. Ορισμός υπολόγου για την επέκταση δικτύου Δημοτικού φωτισμού στην Περιοχή «Πατέλα Καρτερός».

18. Εισήγηση της Δ/νσης Πολοεοδομίας για διαγραφή λανθασμένης βεβαίωσης.

19. Εισήγηση του Τμήματος ΤΑΠ για διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ, ΔΤ, ΔΦ.

20. Εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Πολεοδομίας για τη μείωση προστίμων αυθαιρέτων που βεβαιώθηκαν σε εταιρεία.

21. Εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης για απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής – Αλλαγή ημερομηνιών νέων ατομικών ειδοποιήσεων.

22. Εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων για διαγραφή προστίμων Κ.Ο.Κ.

23. Έγκριση αποδοχής δωρεάς της κας Άννας Μανιαδή.