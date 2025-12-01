Δήμος Ηρακλειου:Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ🥳
📢Ο Δήμος Ηρακλείου – Αντιδημαρχία Εθελοντισμού και ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διοργανώνουν ανοικτή υπαίθρια εκδήλωση με τίτλο «Ένα Δέντρο Γεμάτο Παιδικά Χαμόγελα» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού.
✅Στόχος μας για τη φετινή χρονιά είναι η ενίσχυση της ολοκλήρωσης του «Σπιτιού Ημερήσιας Φροντίδας» Ηρακλείου, για το Χαμόγελο του Παιδιού.
📌Δημαρχείο Ηρακλείου (Λότζια)
📆Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
⏰11:00 – 19:00
🎄Στολίζουμε το Δέντρο με «ΧΑΜΟΓΕΛΑ» (κόστος 2€ έκαστο)
❤️Σας περιμένουμε όλους
🗣️Την εκδήλωση παρουσιάζουν οι:
🎙️Μαίρη Τζουλάκη &
🎙️Μιχάλης Δρακάκης (Family 89,5)
⭐️ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ⭐️
11:00
Παιδική και Νεανική Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
Λένα Χατζηγεωργίου (Διεύθυνση) & Νίκος Κοκκίνης (Πιάνο)
12:00
• Φωνητικό σύνολο Voci Cantabili Μουσικών Σχολών Χάρης Σαρρής (Διεύθυνση Σύλβια Στρούθου)
• Μπαντίνα Μουσικών Σχολών Χάρης Σαρρής (Διεύθυνση Μανώλης Σφακιανάκης)
13:00
Φιλαρμονική Δήμου Ηρακλείου, Λεωνίδας Τζωρτζάκης (Αρχιμουσικός)
14:00
Παιδική και Νεανική Χορωδία του Ωδείου Κρήτης συνοδεύεται από Ορχήστρα Καθηγητών του Ωδείου Τόνια Ασσαριωτάκη (Διεύθυνση και προετοιμασία Χορωδίας)
15:00
Νάντια Πόπα (Φωνή – Κιθάρα)
16:00
Loopia Band
Αντώνης Βουμβουλάκης (Κιθάρα, Μουσικοσυνθέτης), Άκης Φιρφιρής (Ντραμς), Ίριδα Τσιγάρα (Τραγούδι)
17:00
Μουσικό Σχήμα «ΕΡΑΝ», Νεκτάριος Παχιαδάκης, Κυβέλη Σεργίου, Μαρία Αλεξάκη (Φλάουτο)
18:00
Μουσικό Συγκρότημα Μάνου Παπαδάκη: Μάνος Παπαδάκης (Φωνή – Κιθάρα), Γιάννης Κοντάκης (Ηλεκτρικό Μπάσο), Αποστόλης Γιασλακιώτης (Ηλεκτρική Κιθάρα), Πολύδωρος Φραντζεσκάκης (Τύμπανα), Νίκος Οικονομέας (Κλαρίνο)
19:00
Μουσικό Συγκρότημα του Θανάση Μαυρόκωστα: Θανάσης Μαυρόκωστας (Λύρα/Τραγούδι), Θέμης Φετοκάκης (Λαούτο), Γιώργης Κηπαράκης (Λαούτο), Δημήτρης Σαμαρίτης (Κρουστό/Τραγούδι).
Χορευτικό συγκρότημα «Μαυρόκωστα»