Δήμος Ηρακλειου:Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ🥳

📢Ο Δήμος Ηρακλείου – Αντιδημαρχία Εθελοντισμού και ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διοργανώνουν ανοικτή υπαίθρια εκδήλωση με τίτλο «Ένα Δέντρο Γεμάτο Παιδικά Χαμόγελα» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού.

✅Στόχος μας για τη φετινή χρονιά είναι η ενίσχυση της ολοκλήρωσης του «Σπιτιού Ημερήσιας Φροντίδας» Ηρακλείου, για το Χαμόγελο του Παιδιού.

📌Δημαρχείο Ηρακλείου (Λότζια)

📆Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

⏰11:00 – 19:00

🎄Στολίζουμε το Δέντρο με «ΧΑΜΟΓΕΛΑ» (κόστος 2€ έκαστο)

❤️Σας περιμένουμε όλους

🗣️Την εκδήλωση παρουσιάζουν οι:

🎙️Μαίρη Τζουλάκη &

🎙️Μιχάλης Δρακάκης (Family 89,5)

⭐️ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ⭐️

11:00

Παιδική και Νεανική Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Λένα Χατζηγεωργίου (Διεύθυνση) & Νίκος Κοκκίνης (Πιάνο)

12:00

• Φωνητικό σύνολο Voci Cantabili Μουσικών Σχολών Χάρης Σαρρής (Διεύθυνση Σύλβια Στρούθου)

• Μπαντίνα Μουσικών Σχολών Χάρης Σαρρής (Διεύθυνση Μανώλης Σφακιανάκης)

13:00

Φιλαρμονική Δήμου Ηρακλείου, Λεωνίδας Τζωρτζάκης (Αρχιμουσικός)

14:00

Παιδική και Νεανική Χορωδία του Ωδείου Κρήτης συνοδεύεται από Ορχήστρα Καθηγητών του Ωδείου Τόνια Ασσαριωτάκη (Διεύθυνση και προετοιμασία Χορωδίας)

15:00

Νάντια Πόπα (Φωνή – Κιθάρα)

16:00

Loopia Band

Αντώνης Βουμβουλάκης (Κιθάρα, Μουσικοσυνθέτης), Άκης Φιρφιρής (Ντραμς), Ίριδα Τσιγάρα (Τραγούδι)

17:00

Μουσικό Σχήμα «ΕΡΑΝ», Νεκτάριος Παχιαδάκης, Κυβέλη Σεργίου, Μαρία Αλεξάκη (Φλάουτο)

18:00

Μουσικό Συγκρότημα Μάνου Παπαδάκη: Μάνος Παπαδάκης (Φωνή – Κιθάρα), Γιάννης Κοντάκης (Ηλεκτρικό Μπάσο), Αποστόλης Γιασλακιώτης (Ηλεκτρική Κιθάρα), Πολύδωρος Φραντζεσκάκης (Τύμπανα), Νίκος Οικονομέας (Κλαρίνο)

19:00

Μουσικό Συγκρότημα του Θανάση Μαυρόκωστα: Θανάσης Μαυρόκωστας (Λύρα/Τραγούδι), Θέμης Φετοκάκης (Λαούτο), Γιώργης Κηπαράκης (Λαούτο), Δημήτρης Σαμαρίτης (Κρουστό/Τραγούδι).

Χορευτικό συγκρότημα «Μαυρόκωστα»