ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλειου:Γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ🥳

📢Ο Δήμος Ηρακλείου – Αντιδημαρχία Εθελοντισμού και ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διοργανώνουν ανοικτή υπαίθρια εκδήλωση με τίτλο «Ένα Δέντρο Γεμάτο Παιδικά Χαμόγελα» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού.

✅Στόχος μας για τη φετινή χρονιά είναι η ενίσχυση της ολοκλήρωσης του «Σπιτιού Ημερήσιας Φροντίδας» Ηρακλείου, για το Χαμόγελο του Παιδιού.

📌Δημαρχείο Ηρακλείου (Λότζια)
📆Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

⏰11:00 – 19:00
🎄Στολίζουμε το Δέντρο με «ΧΑΜΟΓΕΛΑ» (κόστος 2€ έκαστο)
❤️Σας περιμένουμε όλους

🗣️Την εκδήλωση παρουσιάζουν οι:
🎙️Μαίρη Τζουλάκη &
🎙️Μιχάλης Δρακάκης (Family 89,5)

⭐️ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ⭐️
11:00
Παιδική και Νεανική Χορωδία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
Λένα Χατζηγεωργίου (Διεύθυνση) & Νίκος Κοκκίνης (Πιάνο)

12:00
• Φωνητικό σύνολο Voci Cantabili Μουσικών Σχολών Χάρης Σαρρής (Διεύθυνση Σύλβια Στρούθου)
• Μπαντίνα Μουσικών Σχολών Χάρης Σαρρής (Διεύθυνση Μανώλης Σφακιανάκης)

13:00
Φιλαρμονική Δήμου Ηρακλείου, Λεωνίδας Τζωρτζάκης (Αρχιμουσικός)

14:00
Παιδική και Νεανική Χορωδία του Ωδείου Κρήτης συνοδεύεται από Ορχήστρα Καθηγητών του Ωδείου Τόνια Ασσαριωτάκη (Διεύθυνση και προετοιμασία Χορωδίας)

15:00
Νάντια Πόπα (Φωνή – Κιθάρα)

16:00
Loopia Band
Αντώνης Βουμβουλάκης (Κιθάρα, Μουσικοσυνθέτης), Άκης Φιρφιρής (Ντραμς), Ίριδα Τσιγάρα (Τραγούδι)

17:00
Μουσικό Σχήμα «ΕΡΑΝ», Νεκτάριος Παχιαδάκης, Κυβέλη Σεργίου, Μαρία Αλεξάκη (Φλάουτο)

18:00
Μουσικό Συγκρότημα Μάνου Παπαδάκη: Μάνος Παπαδάκης (Φωνή – Κιθάρα), Γιάννης Κοντάκης (Ηλεκτρικό Μπάσο), Αποστόλης Γιασλακιώτης (Ηλεκτρική Κιθάρα), Πολύδωρος Φραντζεσκάκης (Τύμπανα), Νίκος Οικονομέας (Κλαρίνο)

19:00
Μουσικό Συγκρότημα του Θανάση Μαυρόκωστα: Θανάσης Μαυρόκωστας (Λύρα/Τραγούδι), Θέμης Φετοκάκης (Λαούτο), Γιώργης Κηπαράκης (Λαούτο), Δημήτρης Σαμαρίτης (Κρουστό/Τραγούδι).
Χορευτικό συγκρότημα «Μαυρόκωστα»

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

«Φτάνει πια!» – Σύσκεψη αγροτών στα Πεζά...

0
Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου καλεί αύριο τους...

ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου: Αλλαγή στην ώρα αναχώρησης...

0
Λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου ενημερώνει το...

«Φτάνει πια!» – Σύσκεψη αγροτών στα Πεζά...

0
Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου καλεί αύριο τους...

ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου: Αλλαγή στην ώρα αναχώρησης...

0
Λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου ενημερώνει το...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή
Επόμενο άρθρο
ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου: Αλλαγή στην ώρα αναχώρησης των δρομολογίων από Θεσσαλονίκη προς Πειραιά
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

«Φτάνει πια!» – Σύσκεψη αγροτών στα Πεζά για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και τις χαμένες ενισχύσεις

ΠΚ team ΠΚ team -
Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου καλεί αύριο τους...

ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου: Αλλαγή στην ώρα αναχώρησης των δρομολογίων από Θεσσαλονίκη προς Πειραιά

ΠΚ team ΠΚ team -
Λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου ενημερώνει το...

Δήμος Ηρακλείου:Συνεδριάζει την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου η Δημοτική Επιτροπή

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 13:00 συνεδριάζει η Δημοτική...

Τιμή στην Κρήτη από την Προεδρική Φρουρά – Φωτογραφίες

ΠΚ team ΠΚ team -
Συμπληρώνονται 112 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST