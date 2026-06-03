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«ΑΡΙΑΔΝΗ 2026»: Άσκηση Πολιτικής Προστασίας στις 04/06 στο Δημαρχείο Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Ο Δήμος Χανίων, μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και με την υποστήριξη και εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, διοργανώνει την Άσκηση Επί Χάρτου οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών με την κωδική ονομασία «ΑΡΙΑΔΝΗ 2026».

Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, στις 09.30, στην Αίθουσα Τύπου του Δημαρχείου Χανίων και αφορά σενάριο αντιμετώπισης δασικής πυρκαγιάς και εφαρμογής σχεδίου οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών.

Στόχος της άσκησης είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, του συντονισμού και της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και η αξιολόγηση των διαδικασιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών.

Στην άσκηση συμμετέχουν υπηρεσίες και φορείς Πολιτικής Προστασίας, Σώματα Ασφαλείας, υγειονομικοί και εθελοντικοί φορείς, με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων.

Η «ΑΡΙΑΔΝΗ 2026» εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προετοιμασίας και συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών.

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