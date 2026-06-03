Χανιά:Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Πολύ Μικρού Μήκους

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Πολύ Μικρού Μήκους Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, 21:00, Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ, από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων
Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Πολύ Μικρού Μήκους
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, 21:00,
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ,
από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων
τρέιλερ : https://www.youtube.com/watch?v=vReE1UvqARw
Με ένα ακόμα δημιουργικό βήμα προχωρά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων στηρίζοντας τις ταινίες Πολύ Μικρού Μήκους και δημιουργώντας το
Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Πολύ Μικρού Μήκους [International Very Short Film Festival]
37 ταινίες πολύ μικρού μήκους διαγωνίζονται!
Όλοι μαζί Βλέπουμε, Κρίνουμε και Ψηφίζουμε δίνοντας το βραβείο κοινού την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 στις 21:00 στον Δημοτικό Κινηματογράφο ΚΗΠΟΣ των Χανίων.
H δημιουργία μιας ταινίας διάρκειας μικρότερης των 4 λεπτών απαιτεί πολύ ταλέντο και δημιουργικότητα. Γι’ αυτό στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων συμμετέχοντας στο δίκτυο του Très Court τιμούμε τα τελευταία 10 χρόνια τους δημιουργούς ταινιών πολύ μικρού μήκους. Με μια μεγάλη γιορτή περίπου 2 ωρών και προβολές αποκλειστικά στη μεγάλη οθόνη, σε κινηματογράφους ή σε εξωτερικούς χώρους, για ένα κοινό τόσο πιστό όσο και ένθερμο.
Δυστυχώς το αγαπημένο Très Court για εσωτερικούς λόγους διέκοψε την λειτουργία του ολοκληρώνοντας έναν δημιουργικό κινηματογραφικό κύκλο.
Πιστεύοντας ιδιαίτερα σε αυτό το είδος κινηματογράφου και στο ταλέντο της δημιουργίας ταινίας σε λιγότερο από 4 λεπτά η ομάδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων ανακοινώνει την έναρξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Πολύ Μικρού Μήκους από την ομάδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων [International VERY SHORT FILM FESTIVAL by CFF / iVSFF by Chania FILM Festival ]
Ξεκινάμε λοιπόν μια νέα κινηματογραφική γιορτή με όλα τα είδη ταινιών [Μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ και animation] αλλά με διάρκεια μέχρι 4 λεπτά.
To Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Πολύ Μικρού Μήκους από την ομάδα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων [International VERY SHORT FILM FESTIVAL by Chania Film Festival / iVSFF by Chania Film Festival ] πραγματοποιείται στον Δημοτικό Κινηματογράφο ΚΗΠΟΣ κάθε Ιούνιο με παράλληλες προβολές σε όλη την Ελλάδα.
Πληροφορίες και υποβολές ταινιών :
Διεθνές Φεστιβάλ Πολύ Μικρών Ταινιών από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων
https://filmfreeway.com/iVSFFbyCFF
Διοργάνωση : Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων
Με την υποστήριξη και την συνεργασία των :
Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΗΠΟΣ
Δήμος Χανίων
Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
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Το 13ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και τα Εκπαιδευτικά του Προγράμματα
Ø τελούν υπό την Αιγίδα και υποστηρίζονται από τη Βουλή των Ελλήνων,
Ø τελούν υπό την Αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισμού, Παιδείας – Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
Ø τελούν υπό την Αιγίδα και υποστηρίζονται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
Ø έχουν ως Στρατηγικό και Οικονομικό Υποστηρικτή το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας [ΕΚΚΟΜΕΔ]
Ø υποστηρίζονται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων
Ø αποτελούν συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, των Δήμων Χανίων, Πλατανιά και Κισάμου και του Πνευματικού Κέντρου Χανίων.
Ø σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης,
Ø
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ : ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ : COSMOTE TV
ΧΟΡΗΓΟΣ : FISHER
ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ : AEGEAN AIRLINES
ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ : ΑΝΕΚ LINES
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ : LETS DRIVE
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ CFF13 ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΣΗ
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Ματθαίος Φραντζεσκάκης , Διευθυντής Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων
Matthaios Frantzeskakis, CFF Director
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e-mail chaniafilmfestival@gmail.com
Mobile 0030 6974739122 Tel. 0030 2821074104
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