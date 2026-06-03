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Δήμος Πλατανιά:Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στον Κυπάρισσο

Από: Team Πολ. Κρήτης

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«Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος στον Κυπάρισσο, του Δήμου Πλατανιά»

Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κυπάρισσου, διοργανώνουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου και ώρα 19:30 εκδήλωση για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, υπό τη σκιά του ιστορικού κυπαρισσιού της περιοχής.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον κ. Κώστα Πατεράκη, Γενικό Διευθυντή της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), Μηχανολόγο Μηχανικό Α.Π.Θ., MSc και Μηχανικό Α.Ε.Ν., με θέμα: «Ολιστική Προσέγγιση στη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων».

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με παραδοσιακή μουσική από τον Γιάννη Μαραγκάκη στη λύρα και τον Σπύρο Παναγιωτάκη στο λαούτο, ενώ θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί από τον Λαογραφικό Όμιλο Χανίων.
Στο τέλος της εκδήλωσης θα προσφερθεί παραδοσιακό κέρασμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κυπάρισσου.

Η παρουσία όλων θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

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