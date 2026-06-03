Τελετή Λήξης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Υγιής Ωκεανός – Υγιής Εγώ» από την Περιφέρεια Κρήτης και το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενυδρείο Κρήτης – ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. σας προσκαλούν στην τελετή λήξης των εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος «Υγιής Ωκεανός – Υγιής Εγώ», η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου, στις 10:30 π.μ., στο Ενυδρείο Κρήτης – Cretaquarium.

Το πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έδωσε την ευκαιρία σε παιδιά, γονείς και οικογένειες να συμμετάσχουν σε δημιουργικές και βιωματικές δράσεις με επίκεντρο το θαλάσσιο περιβάλλον και τη σημασία της προστασίας του.

Βιωματικές Δράσεις και Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση

Μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες γνώρισαν τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί και ανέπτυξαν ουσιαστική σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα, αναδείχθηκαν κρίσιμα ζητήματα που σχετίζονται με:

• Τη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

• Την προστασία των θαλασσών.

• Τη βιώσιμη συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.

Μέσα από αυτές τις πρακτικές, ενισχύθηκε σημαντικά η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών.

Στρατηγική για την Παιδεία και τη Διά Βίου Μάθηση

Οι δράσεις υλοποιήθηκαν δωρεάν για όλους, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Περιφέρειας Κρήτης για την Παιδεία και τη Διά Βίου Μάθηση. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας ήταν:

• Η εξασφάλιση ανοιχτής πρόσβασης στη γνώση.

• Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.

• Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

• Η ενίσχυση της οικογενειακής και κοινωνικής συνοχής.

Η εκδήλωση λήξης αποτελεί μια γιορτή γνώσης, δημιουργίας και συνεργασίας, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου δράσεων που έφεραν τους πολίτες πιο κοντά στο θαλάσσιο περιβάλλον και στις αξίες της αειφορίας.