6η Έκθεση Παρατηρητηρίου για τη Βία κατά των Γυναικών στην Κρήτη

Ανησυχητικά τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών και ανηλίκων στην Κρήτη το 2025

Ανησυχητική παραμένει η εικόνα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη, σύμφωνα με τα ευρήματα της 6ης Έκθεσης του Παρατηρητηρίου για τη Βία κατά των Γυναικών WOMEN_WATCH, που υλοποιεί ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου».

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τις τάσεις για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2025, καθώς και για το σύνολο του έτους, καταδεικνύοντας ότι το φαινόμενο διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, με αυξητική δυναμική τα τελευταία χρόνια.

Συνολικά, καταγράφηκαν 1.103 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Περιφέρεια Κρήτης το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τα 1.047 περιστατικά του 2024. Από αυτά, τα 592 αφορούσαν γυναίκες-θύματα, ποσοστό άνω του 53%. Αν και το 2025 καταγράφεται σχετική αποκλιμάκωση σε σχέση με την κορύφωση του 2024,

τα επίπεδα παραμένουν υψηλότερα από το 2023, γεγονός που υποδηλώνει, είτε διατήρηση της έντασης του φαινομένου είτε ενίσχυση της καταγγελτικής συμπεριφοράς.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Χανίων εξακολουθούν να συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με πληθυσμιακούς παράγοντες όσο και με τη συγκέντρωση υπηρεσιών καταγραφής και υποστήριξης.

Ειδικότερα, στην Π.Ε. Ηρακλείου καταγράφηκαν 320 περιστατικά το 2025 (379 το 2024, 211 το 2023), ενώ στα Χανιά 153 περιστατικά, με σταθερά υψηλά επίπεδα την τελευταία τριετία. Αντίστοιχα, το Ρέθυμνο και το Λασίθι παρουσιάζουν μικρότερα μεγέθη αλλά σημαντικές διακυμάνσεις, επιβεβαιώνοντας τον οριζόντιο χαρακτήρα της αύξησης το 2024.

Η ανάλυση της περιόδου Ιουλίου–Δεκεμβρίου αναδεικνύει έντονη έμφυλη διάσταση: Το 76% των θυμάτων είναι γυναίκες, έναντι 24% ανδρών. Παράλληλα, η ηλικιακή ομάδα 25–45 ετών συγκεντρώνει σταθερά τον υψηλότερο αριθμό περιστατικών, ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται και στις ηλικίες 45–60 ετών, επιβεβαιώνοντας ότι η βία πλήττει κυρίως γυναίκες σε ενεργές κοινωνικά και οικογενειακά φάσεις της ζωής τους.

Κατακόρυφη αύξηση στην παιδική κακοποίηση

Ιδιαίτερο συναγερμό προκαλούν τα στοιχεία για την παιδική κακοποίηση (0-18 ετών). Το 2025 καταγράφηκαν 251 περιστατικά στην Κρήτη, σημειώνοντας αύξηση κατά 47% σε σχέση με το 2024 και άνω του 150% σε σχέση με το 2023. Τα περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται στα Χανιά και το Ηράκλειο, ενώ καταγράφεται αύξηση τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια, με σχεδόν πλήρη σύγκλιση των δύο φύλων το 2025.

Σύμφωνα, εξάλλου, με τα στοιχεία του «Συνδέσμου», 367 περιστατικά αναζήτησαν τις υπηρεσίες του το 2025, ενώ 274 άτομα, (ποσοστό 75%) έλαβαν συστηματική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη.

Παρά τα σημαντικά βήματα που λαμβάνουν χώρα με τις τροποποιήσεις σε νομοθετικό επίπεδο και τις νέες πολιτικές που εφαρμόζονται, η Έκθεση αναδεικνύει σοβαρά προβλήματα κατακερματισμού, έλλειψης στρατηγικής συνοχής και υποστελέχωσης των υπηρεσιών που εξακολουθούν να υπονομεύουν την ασφάλεια των επιζωσών βίας και την πρόληψη βίας.

Η αντιμετώπιση του φαινομένου παραμένει δυστυχώς αντιδραστική και όχι προληπτική. Ο «Σύνδεσμος» απευθύνει επείγουσα έκκληση για τη μετάβαση σε ένα θεσμοθετημένο σύστημα συντονισμού, την καθιέρωση υποχρεώσεων ετήσιας εκπαίδευσης για τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής, την επέκταση του δικτύου των «Ασφαλή Σημεία»,

αλλά και άλλων πρακτικών πρόληψης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών. Τέλος, απευθύνει έκκληση για πλήρη ευθυγράμμιση με τις συστάσεις της Ομάδας Έμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Έυρώπης για την Καταπολέμηση της Βίας των Γυναικών και της Ένδοοικογενειακής Βίας – Ομάδα GREVIO.