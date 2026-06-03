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Λασίθι:Σύλληψη δύο ατόμων με ναρκωτικά, κατασχέθηκε συσκευασία από θυρίδα ταχυμεταφορών που περιείχε -240- γραμμάρια κάνναβης

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για παραβάσεις νομοθεσίας περί Ναρκωτικών στο Λασίθι

Κατασχέθηκε συσκευασία από θυρίδα ταχυμεταφορών που περιείχε -240- γραμμάρια κάνναβης

Συνελήφθησαν χθες (02.06.2026) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας δύο ημεδαποί (19χρονος και 20χρονος) κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στα πλαίσια συντονισμένης επιχείρησης από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος/ΔΑΟΕ εντοπίστηκε σε αποθηκευτικό χώρο εταιρίας ταχυμεταφορών σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, δέμα το οποίο περιείχε 240 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης παράδοσης εν λόγω δέματος, χθες (02.06.2026) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας εντοπίστηκε ο 19χρονος κατά το χρόνο παραλαβής του από θυρίδα εταιρίας ταχυμεταφορών και κατασχέθηκε ενώ ο 20χρονος έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο τον κωδικό για την παραλαβή του δέματος.

Ακολούθησε έρευνα στις οικίες των ημεδαπών, όπου ανευρέθηκε στην οικία του 19χρονου το χρηματικό ποσό των διακοσίων σαράντα πέντε (245) ευρώ ως προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες, ενώ κατασχέθηκαν και τα κινητά τηλέφωνα των ανωτέρω δραστών.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

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