Χανιά:Άμεση σύλληψη ατόμου για κλοπή

Άμεση σύλληψη αλλοδαπού για κλοπή

Συνελήφθη χθες (02.06.2026) μεσημβρινές ώρες στα Χανιά 18χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα χθες το μεσημέρι ο 18χρονος αφαίρεσε από δύο επιχειρήσεις είδη ένδυσης και υπόδησης και αφού έγινε αντιληπτός εντοπίστηκε άμεσα και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα ο 18χρονος σε προγενέστερο χρόνο είχε αφαιρέσει και ένα ηλεκτρικό πατίνι. Άπαντα τα αφαιρεθέντα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.