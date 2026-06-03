ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Άμεση σύλληψη ατόμου για κλοπή

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Άμεση σύλληψη αλλοδαπού για κλοπή
Συνελήφθη χθες (02.06.2026) μεσημβρινές ώρες στα Χανιά 18χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα χθες το μεσημέρι ο 18χρονος αφαίρεσε από δύο επιχειρήσεις είδη ένδυσης και υπόδησης και αφού έγινε αντιληπτός εντοπίστηκε άμεσα και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χανίων

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα ο 18χρονος σε προγενέστερο χρόνο είχε αφαιρέσει και ένα ηλεκτρικό πατίνι. Άπαντα τα αφαιρεθέντα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στους παθόντες.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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