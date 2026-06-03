Χανιά:Είχε στην κατοχή του μικροποσότητα κάνναβης και συνελήφθη

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις Νόμου περί Ναρκωτικών ουσιών

Συνελήφθη χθες (02.06.2026) το βράδυ στα Χανιά 29χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων πραγματοποιήθηκε έλεγχος στον 29χρονο κατά τη διάρκεια του οποίου βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 22,2 γραμμάρια κάνναβης.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.