Συλλυπητήρια δήλωση του Αντιδημάρχου Παιδείας Νεκτάριου Παπαδογιάννη για την απώλεια του Θεόδωρου Πελαντάκη: «Ο καθηγητής που παρέμενε διαρκώς μαθητής»

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς Νεκτάριος Παπαδογιάννης προέβη στην εξής συλλυπητήρια δήλωση για την απώλεια του συνταξιούχου καθηγητή και διαπρεπούς μέλους της εκπαιδευτικής κοινότητας του Ρεθύμνου Θεόδωρου Πελαντάκη.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την τραγική απώλεια του συνταξιούχου εκπαιδευτικού Θεόδωρου Πελαντάκη, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση την εκπαίδευση του Ρεθύμνου επί δεκαετίες τόσο ως μάχιμος εκπαιδευτής της τάξης, όσο και ως Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε οδύνη σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Ο Θεόδωρος Πελαντάκης ανήκε σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία εκπαιδευτικών που δεν περιορίζουν τη γνώση στα όρια της ειδικότητας τους. Ως φιλόλογος υπηρέτησε τα γράμματα με αγάπη, αλλά ταυτόχρονα διατηρούσε αμείωτη την πνευματική του περιέργεια για κάθε πεδίο της ανθρώπινης γνώσης.

Θυμάμαι χαρακτηριστικά την επίσκεψή του στο Ερευνητικό Κέντρο Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ. Παρότι η επιστημονική περιοχή ήταν μακριά από το γνωστικό αντικείμενο του, παρακολουθούσε με εξαιρετικό ενδιαφέρον, διατύπωνε εύστοχες ερωτήσεις και αναζητούσε να κατανοήσει κάθε λεπτομέρεια.

Ήταν ένας άνθρωπος που δεν έπαψε ποτέ να μαθαίνει. Και αυτό είναι ίσως το υψηλότερο γνώρισμα ενός αληθινού παιδαγωγού: να παραμένει διαρκώς μαθητής.

Η παρουσία του στην εκπαιδευτική κοινότητα του Ρεθύμνου υπήρξε ουσιαστική και πολυδιάστατη. Με τον μειλίχιο χαρακτήρα του, τη διακριτική ευγένεια και τον βαθύ σεβασμό του προς τον συνάνθρωπο, καλλιεργούσε σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Δεν επέβαλλε την άποψή του, αλλά την κέρδιζε μέσα από το παράδειγμά του. Δεν επιζητούσε την προβολή, αλλά άφηνε το έργο του να μιλά γι’ αυτόν.

Ως εκπαιδευτικός και ως στέλεχος της εκπαίδευσης, συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση ενός ανθρωποκεντρικού, δημοκρατικού και ανοιχτού στη γνώση, σχολείου. Στήριξε μαθητές, καθοδήγησε εκπαιδευτικούς, ενίσχυσε την εκπαιδευτική λειτουργία του τόπου μας και άφησε ένα αποτύπωμα που θα παραμείνει ζωντανό στις μνήμες όσων συνεργάστηκαν μαζί του.

Η παιδαγωγική επιστήμη μάς διδάσκει ότι η πραγματική εκπαιδευτική ηγεσία δεν μετριέται από τη θέση που κατέχει κανείς και την επιβολή, αλλά από την επίδραση που ασκεί στις ζωές των ανθρώπων. Ο Θεόδωρος Πελαντάκης υπήρξε ακριβώς ένας τέτοιος ηγέτης: ένας άνθρωπος που ενέπνεε με τη γνώση του, καθοδηγούσε με το ήθος του και δίδασκε καθημερινά με τη στάση ζωής του.

Σήμερα, το Ρέθυμνο αποχαιρετά έναν σημαντικό εκπαιδευτικό. Η εκπαιδευτική κοινότητα αποχαιρετά έναν εκλεκτό συνάδελφο. Όσοι όμως τον γνωρίσαμε προσωπικά, αποχαιρετούμε έναν άνθρωπο σπάνιας ποιότητας, έναν ακούραστο εργάτη της παιδείας, έναν πνευματικά ανήσυχο και βαθιά καλλιεργημένο άνθρωπο, που μέχρι το τέλος της ζωής του διατηρούσε άσβεστη τη δίψα για γνώση και προσφορά.

Η μνήμη του θα παραμείνει φωτεινή παρακαταθήκη για όλους μας.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Αιωνία η μνήμη του»