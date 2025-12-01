ΗΡΑΚΛΕΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΚΡΗΤΗ

ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου: Αλλαγή στην ώρα αναχώρησης των δρομολογίων από Θεσσαλονίκη προς Πειραιά

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω των έκτακτων αγροτικών κινητοποιήσεων, τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται από Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Λαμία θα αναχωρούν, από αύριο και μέχρι νεοτέρας, στις 11:00 π.μ. αντί για 12:00 το μεσημέρι..

“Η αλλαγή αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ομαλότερη διεξαγωγή των μετακινήσεων, με βάση τις κυκλοφοριακές συνθήκες που διαμορφώνονται.

Παρακαλούμε θερμά για την κατανόησή σας” επισημαίνεται από την εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.

