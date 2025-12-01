«Φτάνει πια!» – Σύσκεψη αγροτών στα Πεζά για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και τις χαμένες ενισχύσεις

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου καλεί αύριο τους αγρότες στα Πεζά, μετά το «σοκ» των κουτσουρεμένων επιδοτήσεων.
Σε νέα φάση κινητοποιήσεων προχωρά η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου, απευθύνοντας κάλεσμα για σύσκεψη την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων του Δημαρχείου στα Πεζά. Στόχος της συγκέντρωσης είναι ο σχεδιασμός της κλιμάκωσης του αγώνα των παραγωγών απέναντι — όπως αναφέρουν — στις παρατεταμένες καθυστερήσεις πληρωμών, στις ανεπαρκείς αποζημιώσεις και στις πρόσφατες καταστροφές στις καλλιέργειες.
Στη σχετική ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο κλίμα απογοήτευσης και οργής που προκλήθηκε μετά την πρόσφατη καταβολή των επιδοτήσεων, ποσά που, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, «ήταν κουτσουρεμένα και σε πολλές περιπτώσεις μηδενικά». Από τα 580 εκατομμύρια ευρώ που — όπως τονίζεται — θα έπρεπε να έχουν πιστωθεί, καταβλήθηκαν τελικά 360 εκατομμύρια, με την κυβέρνηση να αποδίδει το υπόλοιπο σε «ασάφειες στους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ».
Ζημιές από το χαλάζι και οργή για την κατάσταση στην παραγωγή
Επιπλέον, σημειώνεται ότι το νέο κύμα κακοκαιρίας έπληξε σοβαρά πολλές περιοχές του Ν. Ηρακλείου, με Μακρύ Βρύση, Γκαγκάλες, Βαλί, Παναγιά και Διονύσι να αντιμετωπίζουν εκτεταμένες ζημιές στην παραγωγή ελιάς. Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι οι παραγωγοί βρίσκονται «εκτεθειμένοι απέναντι σε καιρικά φαινόμενα και ασθένειες», ενώ οι αποζημιώσεις από το κράτος κρίνονται «ανεπαρκείς και καθυστερημένες».
Αναφορές στην καταστολή στη Θεσσαλία
Το κάλεσμα συνδέεται και με τα γεγονότα της Θεσσαλίας, όπου — όπως καταγγέλλεται — αγρότες που διαμαρτύρονταν δέχθηκαν χημικά και καταστολή από τις δυνάμεις της αστυνομίας. Η Ομοσπονδία καλεί σε «στήριξη των συναδέλφων» και σε ενιαία αγωνιστική στάση απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές.
Τα αιτήματα της Ομοσπονδίας
Στο διευρυμένο πλαίσιο διεκδικήσεων συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
Άμεση καταβολή όλων των οφειλόμενων ενισχύσεων, συμπεριλαμβανομένης της βασικής.
Εγγυημένες κατώτερες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν βιώσιμο εισόδημα.
Μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν 7 λεπτών/KWh στο αγροτικό ρεύμα, και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
Ενίσχυση του ΕΛΓΑ, με αποζημιώσεις στο 100% για ζημιές από όλους τους φυσικούς κινδύνους και επαρκή κρατική χρηματοδότηση.
Αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για το 2025 όπου έχουν καταρρεύσει οι τιμές.
Σύνδεση επιδοτήσεων με πραγματική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο, με ακατάσχετη καταβολή.
Υποδομές άρδευσης, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής θωράκισης, καθώς και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας.
Πάγωμα οφειλών προς ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες και ΔΕΗ.
Καμία περικοπή πόρων της ΚΑΠ για χρηματοδότηση στρατιωτικών δράσεων.