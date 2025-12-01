ΚΑΙΡΟΣΚΡΗΤΗ

Έρχεται η «αφρικανική καταιγίδα» – Στο επίκεντρο η Κρήτη

Από: ΠΚ team

Αλλαγή του καιρικού σκηνικού από την Τετάρτη.

Έντονα καιρικά φαινόμενα θα σαρώσουν ολόκληρη τη χώρα τις επόμενες μέρες, καθώς «αφρικανική καταιγίδα» αναμένεται να κάνει το πέρασμά της από πολλές περιοχές.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στα social media, την Τετάρτη θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και νοτιάδες συνολικά σε 12 περιοχές.

Κρήτη, δυτική Ελλάδα, νότια Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Εύβοια, ανατολική Στερεά, Αττική, Σποράδες, κεντρική Μακεδονία, ανατολικό Αιγαίο, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα βρεθούν στο επίκεντρο της νέας κακοκαιρίας.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για την «αφρικανική καταιγίδα»

«Έρχεται αφρικανική καταιγίδα. Καλημέρα καλή εβδομάδα και καλό μήνα! Ο τίτλος της σημερινής ανάρτησης δεν είναι τυχαίος. Την Τετάρτη ένα βαρομετρικό χαμηλό θα γεννηθεί στη βόρεια ακτή της Αφρικής και συγκεκριμένα της Λιβύης: στον κόλπο της Σύρτης. Θα μας επηρεάσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και ισχυρούς νοτιάδες. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι:

Η δυτική Ελλάδα (κυρίως περιοχές πιο κοντά στο Ιόνιο), η νότια Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά, η Αττική, οι Σποράδες, η κεντρική Μακεδονία, το ανατολικό Αιγαίο, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη από τα δυτικά και σταδιακά θα σαρώσουν τις περισσότερες περιοχές.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι νοτιάδες οι οποίοι από το Σάββατο θα στραφούν σε βοριάδες. Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί σημαντικά. Χιόνια θα πέσουν στα πολύ ορεινά και σε κάποια χιονοδρομικά. Μέρα με τη μέρα θα μπορέσω να γίνω ακόμα πιο συγκεκριμένος για την ένταση και τις περιοχές».

Cretalive

ΠΚ team
ΠΚ team
Μαρισύνη Στρατάκη: Το “χρυσό” κορίτσι από το Αρκαλοχώρι κατέρριψε Πανελλήνιο ρεκόρ 16 ετών

ΠΚ team ΠΚ team -
Συγχαρητήρια από τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου. Νέο πανελλήνιο...

Εφιάλτης στην Κρήτη: Μπήκαν στο σπίτι του, τον μαχαίρωσαν και άρπαξαν 7.000€ και το αυτοκίνητο!

ΠΚ team ΠΚ team -
Στιγμές τρόμου έζησε 55χρονος στο Νιόχωρι Αποκορώνου, όταν δύο...

Το πρώτο σιτάρι που παράγει μόνο του λίπασμα για την καλλιέργειά του

ΠΚ team ΠΚ team -
Πιο φιλικό στο περιβάλλον και μικρότερο κόστος παραγωγής. Επιστήμονες στο...

Νέος «πονοκέφαλος» για την Airbus – Εντοπίστηκε ελάττωμα στην άτρακτο δεκάδων αεροσκαφών

ΠΚ team ΠΚ team -
Νέο πρόβλημα εντοπίστηκε σε αεροσκάφη της Airbus, καθώς κατασκευαστικό...

