Ηράκλειο: Νέα κολωνάκια στον ΒΟΑΚ – Στοχευμένες παρεμβάσεις σε ένα από τα πιο επικίνδυνα τμήματα

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στον ΒΟΑΚ, με την τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων σε ένα από τα πιο επικίνδυνα τμήματα της εθνικής οδού. Με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό οι παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας κατά μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Μετά την πρόσφατη τοποθέτηση πλαστικών κολωνακίων στο τμήμα Κολυμπάρι–Χανιά, αντίστοιχη παρέμβαση ολοκληρώθηκε και στην εθνική οδό Ηρακλείου, από την περιοχή των Λινοπεραμάτων έως τον ΧΥΤΑ. Το συγκεκριμένο κομμάτι συγκαταλέγεται στις 13 περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, όπως καταγράφεται στη μελέτη Οδικής Ασφάλειας του ΒΟΑΚ. Στο πλαίσιο αυτό, παρόμοιες παρεμβάσεις αναμένεται να υλοποιηθούν και σε άλλα τμήματα του οδικού άξονα, μέχρι την ολοκλήρωση του νέου έργου. Τα κολωνάκια λειτουργούν ως προσωρινό μέτρο πρόληψης, αποτρέποντας τις παράνομες και επικίνδυνες προσπεράσεις που συχνά οδηγούν σε μετωπικές συγκρούσεις. Η τοποθέτησή τους αποτελούσε σταθερό αίτημα της διαδικτυακής ομάδας «SOS ΒΟΑΚ», η οποία τα τελευταία χρόνια αναδεικνύει διαρκώς τα προβλήματα και τους κινδύνους στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας έως την ολοκλήρωση του νέου ΒΟΑΚ, με βασικό στόχο τον περιορισμό των θανατηφόρων τροχαίων σε έναν από τους πιο επιβαρυμένους δρόμους της χώρας.