Εφιάλτης στην Κρήτη: Μπήκαν στο σπίτι του, τον μαχαίρωσαν και άρπαξαν 7.000€ και το αυτοκίνητο!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Στιγμές τρόμου έζησε 55χρονος στο Νιόχωρι Αποκορώνου, όταν δύο ληστές εισέβαλαν στο σπίτι του και τον μαχαίρωσαν στον ώμο.

Δεν μπήκε καλά ο μήνας για έναν 55χρονο άνδρα στο Νιόχωρι Αποκορώνου. Ξεκίνησε όπως κάθε μέρα για την εργασία του, χρειάστηκε κάτι και επέστρεψε γύρω στις 9.30 στο σπίτι του. Όταν μπήκε μέσα ήρθε αντιμέτωπος με δύο άνδρες Ελληνικής καταγωγής οι οποίοι είχαν εισβάλει στο σπίτι και το είχαν κάνει άνω κάτω.

“Με την απειλή μαχαιριού ο ένας και με ένα λοστό στα χέρια ο άλλος απαιτούσαν να τους πω που είχα τα χρήματα. Μάλιστα ο ένας δράστης κάρφωσε το μαχαίρι στον αριστερό ώμο μου” ,δήλωσε ο 55χρονος στη ρεπόρτερ του ΕΡΤnews Μαρίνα Μανδακάκη.

Ο άνδρας ελαφρά τραυματισμένος υπέδειξε που είχε τα χρήματα, οι δράστες πήραν περίπου 7.000 ευρώ και το αγροτικό του αυτοκίνητο και έγιναν καπνός. Το θύμα ειδοποίησε την Αστυνομία, άνδρες της οποίας πήγαν στο σπίτι, πήραν δακτυλικά αποτυπώματα, ενώ μέχρι αυτήν την ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και του κλεμμένου οχήματος.

