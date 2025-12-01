ΑΘΛΗΤΙΚΑΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Μαρισύνη Στρατάκη: Το “χρυσό” κορίτσι από το Αρκαλοχώρι κατέρριψε Πανελλήνιο ρεκόρ 16 ετών

Συγχαρητήρια από τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου.

Νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ Μικτής Ατομικής, κατηγορίας Κορασίδων σε κολυμβητήριο 25μ., πέτυχε η Μαρισύνη Στρατάκη, από το Αρκαλοχώρι, με επίδοση 2.16.62.

Η Μαρισύνη συμμετείχε στη διεθνή κολυμβητική συνάντηση με την επωνυμία Skopje Open 2025, και κατέφερε να “σπάσει” την επίδοση της Ιωάννας Τσάκωνα, 2:17.59, από τις 17/12/2009!

Βασίλης Κεγκέρογλου: Η επιτυχία της Μαρισύνης μάς γεμίζει περηφάνια!

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια για την εξαιρετική επιτυχία της Μαρία-Ευφροσύνης Στρατάκη από το Αρκαλοχώρι, η οποία κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ Μικτής Ατομικής κατηγορίας Κορασίδων, σε κολυμβητήριο 25μ, με την εξαιρετική επίδοση 2:16.62, κατά τη διεθνή διοργάνωση Skopje Open 2025.Η επίδοση αυτή, κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ από το 2009 (επίδοση 2:17.59, από την Ιωάννα Τσάκωνα).

Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου σημειώνει:

“Η επιτυχία της Μαρίας-Ευφροσύνης, μας γεμίζει περηφάνια. Ένα κορίτσι από το Αρκαλοχώρι, με αποφασιστικότητα και σκληρή δουλειά, κατάφερε να ξεχωρίσει με την επίδοση της και αποτελεί έμπνευση για όλα τα παιδιά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, ότι μπορούν να στοχεύουν ψηλά και να κατακτούν κορυφές. Συγχαίρω θερμά την ίδια, την οικογένεια της και τον προπονητή της για αυτή τη σημαντική επιτυχία που τιμά το Αρκαλοχώρι, το Δήμο μας και ολόκληρη την Κρήτη”.

 

Cretalive

