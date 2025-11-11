Δήμος Μαλεβιζίου:Καταγραφή ζημιών και άμεση έναρξη εργασιών αποκατάστασης σε Ροδιά, Παλαιόκαστρο και Φόδελε

Με πρωτοβουλία του Δήμαρχου Μενέλαου Μποκέα βρέθηκε σε Παλαιόκαστρο, Ροδιά και Φόδελε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας Άρης Σαλούστρος προκειμένου να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις της περασμένης Πέμπτης.

Όπως διαπιστώθηκε, σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο, τόσο σε περιοχές της Τοπικής Κοινότητας Ροδιάς όσο και του Φόδελε, ενώ ιδιαίτερα στο Παλαιόκαστρο παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα από τον τεράστιο όγκο φερτών υλικών που παρασύρθηκαν από τα ρέματα και κατέληξαν έως και στην παραλία, προκαλώντας προβλήματα πρόσβασης και ασφάλειας. Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και στην παραλία του Φόδελε.

Ήδη, έχει δρομολογηθεί έπειτα και από τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Ροδιάς Γιάννη Ντουλάκη, και Φόδελε Χαράλαμπο Παντερή, η άμεση έναρξη εργασιών αποκατάστασης του αγροτικού δικτύου, καθώς και η απομάκρυνση των φερτών υλικών από τους δρόμους και την παραλία του Παλαιοκάστρου.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν τόσο με μηχανήματα έργου του Δήμου Μαλεβιζίου, όσο και με τη συνδρομή ιδιωτών εργολάβων, που θα κληθούν από τον Δήμο να συμβάλουν στην ταχύτερη αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν.