Χανιά:Παραχώρηση του κτιρίου του πρώην Ειρηνοδικείου Κολυμβαρίου στον Δήμο Πλατανιά

Υπεγράφη από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ή παραχώρηση του ακινήτου του πρώην Ειρηνοδικείου Κολυμβαρίου στον Δήμο Πλατανιά, με σκοπό την αξιοποίησή του για τη στέγαση δημοτικών υπηρεσιών και κοινωνικών δομών.

Ένα αίτημα το οποίο είχε είχε ζητηθεί από τον τότε υπουργό δικαιοσύνης το 2021 από τον Μ.Βολουδάκη. Η προσπάθεια συνεχίστηκε και σήμερα έπειτα από στοχευμένες ενέργειες και στενό συντονισμό με τον υφυπουργό κ. Μπούγα και τον υπουργό κ. Φλωρίδη, το αίτημα του Δήμου Πλατανιά έγινε δεκτό.

Με την παραχώρηση του πρώην Ειρηνοδικείου Κολυμβαρίου, ο Δήμος Πλατανιά θα αποκτήσει έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο για τη στέγαση κρίσιμων υπηρεσιών, γεγονός που θα ενισχύσει ουσιαστικά τη λειτουργία του Δήμου και θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, ευχαρίστησε την ηγεσία του υπουργείου δικαιοσύνης για τη θετική πορεία του αιτήματος και υπογράμμισε τη σταθερή βούληση της κυβέρνησης να αξιοποιούνται ανενεργά δημόσια κτίρια προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και της δημόσιας διοίκησης.