Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Δράση προληπτικής ιατρικής το Νοέμβριο σε Αποστόλους, Βόνη και Καστελλιανά

Δράση προληπτικής ιατρικής το Νοέμβριο σε Αποστόλους, Βόνη και Καστελλιανά του Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, την 7η Υ.ΠΕ Κρήτης και τον ΕΟΔΥ, ανακοινώνει τη δράση προληπτικής ιατρικής, στους Αποστόλους, την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, στη Βόνη, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 και στα Καστελλιανά, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, στις 09:00 το πρωί, στα κατά τόπους Αγροτικά Ιατρεία των παραπάνω περιοχών.

Η δράση θα υλοποιηθεί με την παρουσία των κινητών ομάδων υγείας (ΚΟΜΥ) σε συνεργασία με τα Κέντρα Υγείας Αρκαλοχωρίου και Καστελλίου. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν κατ’ οίκον επισκέψεις σε πολίτες με σοβαρά προβλήματα υγείας και κινητικότητας, οι οποίοι αδυνατούν να μετακινηθούν.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω προληπτικές εξετάσεις:

1. Λήψη Ιστορικού Ασθενών από γιατρούς σε συνεργασία με νοσηλευτές
2. Μέτρηση Αρτηριακής Πίεσης (ΑΠ)
3. Κορεσμός οξυγόνου
4. Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI)

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι θα γίνει και Γενική Ενημέρωση για τα Προγράμματα Εμβολιασμού του Πληθυσμού.

Αυτή η δράση είναι αναγκαία για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες όλων των δημοτών στις παραπάνω περιοχές του Δήμου και αποτελεί συνειδητή επιλογή της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, του Δημάρχου Βασίλη Κεγκέρογλου και της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής Όλγας Δραμουντάνη.

Κρήτη:Δήλωση της κ. Ελένης Μαράκη-Μπελαδάκη για την παγκόσμια ημέρα των δικαιωμάτων του παιδιού
Ηράκλειο:Δύο νύχτες μαγικές απόλαυσαν όσοι βρέθηκαν στο ΠΣΚΗ την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Νοεμβρίου
