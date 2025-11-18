Κρήτη:Δήλωση της κ. Ελένης Μαράκη-Μπελαδάκη για την παγκόσμια ημέρα των δικαιωμάτων του παιδιού

Η Παγκόσμια Ημέρα των δικαιωμάτων του Παιδιού, μας θυμίζει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πως τα παιδιά αποτελούν το παρόν, αλλά και το μέλλον της κοινωνίας μας. Είναι μια μέρα αφιερωμένη στη φωνή τους, στα δικαιώματά τους αλλά και στη δική μας ευθύνη να τους προσφέρουμε ένα περιβάλλον που τα προστατεύει, τα στηρίζει και τους δίνει χώρο να εξελιχθούν.

Στην Περιφέρεια Κρήτης έχουμε θέσει ως προτεραιότητα τη στήριξη των οικογενειών, των σχολείων και της ευρύτερης κοινωνίας, ώστε κάθε παιδί να μεγαλώνει με ασφάλεια και ίσες ευκαιρίες. Η παιδική ηλικία αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται ο χαρακτήρας και η αυτοπεποίθηση ενός ανθρώπου. Για αυτό, οφείλουμε να καλλιεργούμε συνθήκες όπου όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το φύλο, την καταγωγή, τη γλώσσα ή το κοινωνικό τους υπόβαθρο θα νιώθουν ότι γίνονται αποδεκτά και είναι αγαπητά από το σύνολο της κοινωνίας.

Την ίδια στιγμή, είναι γνωστό πως σε πολλές περιοχές του κόσμου τα παιδιά στερούνται ακόμη τα βασικά δικαιώματα της εκπαίδευσης, της προστασίας από τη βία, τις αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Πόλεμοι, φτώχεια και προσφυγικές κρίσεις εξακολουθούν να τα κρατούν μακριά από μια ζωή με ασφάλεια και προοπτική. Ως Περιφέρεια Κρήτης, μέσα από δράσεις κοινωνικής υποστήριξης και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, στεκόμαστε δίπλα στους πιο ευάλωτους και προσπαθούμε να ανοίγουμε δρόμους που θα φτάνουν σε κάθε παιδί.

Επιπλέον, γνωρίζουμε πως η συμπερίληψη αποτελεί βασικό πυλώνα της δημοκρατίας και της ειρηνικής συνύπαρξης. Στα σχολεία και στις δομές μας, έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε στα παιδιά την αξία της αποδοχής, της ενσυναίσθησης και της συνεργασίας. Μέσα από την καθημερινή επαφή με διαφορετικές κουλτούρες, μπορούν να αναπτύξουν τον σεβασμό προς τη διαφορετικότητα και να απορρίψουν στερεότυπα που διαιωνίζουν ανισότητες. Με τον τρόπο αυτό χτίζεται μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη σημασία έχει και η ψυχική υγεία των παιδιών. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, οι πιέσεις που βιώνουν και η έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος συχνά δημιουργούν δυσκολίες που δεν πρέπει να αγνοούμε. Είναι σημαντικό να ενημερώνουμε και να ενδυναμώνουμε γονείς, εκπαιδευτικούς και την κοινωνία συνολικά, ώστε να μπορούν να εντοπίζουν έγκαιρα τις ανάγκες ενός παιδιού και να του προσφέρουν τη βοήθεια που χρειάζεται προκειμένου κανένα παιδί να μη νιώθει ότι παλεύει μόνο του.

Ας θυμηθούμε λοιπόν σήμερα ότι η προστασία και η φροντίδα των παιδιών δεν είναι απλώς καθήκον. Είναι μια επένδυση με αξία για το μέλλον μας. Ως Περιφέρεια Κρήτης, προσπαθούμε να συμβάλλουμε ενεργά σε κάθε δράση που προωθεί την ευημερία των παιδιών και ενισχύει τη νέα γενιά. Μαζί μπορούμε να χτίσουμε έναν κόσμο όπου κάθε παιδί θα έχει τη δυνατότητα να ονειρεύεται, να δημιουργεί και να ζει τη ζωή που δικαιούται.