Ρέθυμνο : Μία μουσική γέφυρα Διασχολικών Χορωδιών γιόρτασε το Πολυτεχνείο

ΜΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Με αφορμή τη μουσική εκδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου, πέντε (5) σχολικές μονάδες της πόλης μας, ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν κάτι όμορφο – κάτι που ξεπερνά τις ατομικές τους δυνατότητες και εκφράζει ένα κοινό όραμα.

Ήταν μια σημαντική ευκαιρία για τους μαθητές μας να έρθουν σε επαφή με τη μουσική, να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους και να αναπτύξουν βαθύτερη κατανόηση της τέχνης. Η μουσική παιδεία αποτελεί ένα από τα πιο ουσιαστικά εργαλεία για την ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, την ενίσχυση της δημιουργικότητας, καθώς και τη βελτίωση της συγκέντρωσης και της επικοινωνίας τους.

Με αυτό το σκεπτικό, παρουσιάσαμε τη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Χορωδία και χορωδιακό τραγούδι». Το πρόγραμμα πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στα σχολεία της πόλης μας, σε συνεργασία με την Ορχήστρα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ρεθύμνης, και αποτελεί ένα σημαντικό εκπαιδευτικό και πολιτιστικό γεγονός που συνδυάστηκε με την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Η εκδήλωση ταξίδεψε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς στο κλίμα εκείνης της εποχής, μέσα από τα τραγούδια του Πολυτεχνείου και τον αγώνα των νέων για μια καλύτερη κοινωνία. Η μουσική, όπως πάντα, έχει τη δύναμη να αφυπνίζει συναισθήματα και να μας θυμίζει ότι η ελευθερία και η δικαιοσύνη δεν είναι δεδομένες, αλλά κατακτιούνται μέσα από αγώνες και θυσίες.

Τα τραγούδια που παρουσιάστηκαν, όπως «Ένα το Χελιδόνι», «Μη Με Ρωτάς», «Ο Φασισμός», «Μπήκαν Στην Πόλη οι Εχθροί», «Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ» κ.ά., είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ιστορία του Πολυτεχνείου και τους αγώνες για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Μέσα από τις μελωδίες και τους στίχους τους, μεταφέρονται μηνύματα αντίστασης, ελπίδας και ενότητας, αξίες που πρέπει όλοι να θυμόμαστε και να υπερασπιζόμαστε.

Η ορχήστρα, αποτελούμενη από ταλαντούχους συναδέλφους μουσικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνης, καθώς και από εθελοντές μουσικούς, παρουσίασε ένα πρόγραμμα προσεκτικά επιλεγμένων τραγουδιών, που ανέδειξε τόσο τα γεγονότα της εποχής όσο και τις μουσικές ικανότητες των μαθητών.

Στην Ορχήστρα συμμετείχαν:

Βιολί: Άρης Συσκάκης – Ειρήνη Συσκάκη

Βιολοντσέλο: Κατερίνα Σαραντινού

Φλάουτο: Ηλιάνα Μαρία Ζαφειράτου – Βάλια Καλαγασίδη

Κλαρινέτο: Γιώργος Αγρυμάκης

Άλτο Σαξόφωνο: Ελεονόρα Άντης

Κιθάρα: Χρυσός Καβούνης

Ηλ. Μπάσο: Δημήτρης Νίκογλου

Κρουστά: Έφη Τζωρτζινάκη – Σταύρος Τσίχλης

Ακορντεόν – Πιάνο: Σπύρος Ξενιτόπουλος

Επιμέλεια προγράμματος – Διεύθυνση: Αντώνης Μαυράκης

Ενορχηστρώσεις: Σπύρος Ξενιτόπουλος & Αντώνης Μαυράκης

Η συμμετοχή των χορωδιών από τα σχολεία της πόλης μας – το 2ο, το 7ο, το 13ο, το 14ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνης καθώς και το Δημοτικό Σχολείο Άδελε – έδωσε ακόμη περισσότερο χρώμα και ζωντάνια στην εκδήλωση. Η πρότασή μας για δράσεις με τη συνεργασία των χορωδιών και της Ορχήστρας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνης αποδεικνύει ότι η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των γενεών και να ενισχύσει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνης. Η Πρόεδρος κα. Κοραλία Φάλαγγα και ο Γραμματέας κ. Κώστας Φάλαγγας, που ήταν και οι παρουσιαστές της εκδήλωσης, συνεργάστηκαν άψογα, επιβεβαιώνοντας πόσο σημαντική είναι η συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών για την επιτυχία μιας σχολικής διοργάνωσης και την ενίσχυση του θετικού σχολικού κλίματος, όπως επίσης και η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου η κ. Μαρία Σταυρουλάκη, δημιούργησε την αφίσα της εκδήλωσης.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στη στήριξη του ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνης και ειδικά του Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Λάμπρο Καρβούνη, καθώς και στο Σύμβουλο Εκπαίδευσης 1ης Ενότητας Ρεθύμνης κ. Αλέκο Πεδιαδίτη, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή κατάλαβαν τι θέλαμε να δημιουργήσουμε και στάθηκαν αρωγοί στην προσπάθεια, όπως επίσης και τους Διευθυντές των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εύχομαι να συνεχίσουν να στηρίζουν αυτό το σημαντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα!

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου κα. Βαγγελιώ Γλαμπεδάκη, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνης κ. Λάμπρος Καρβούνης, οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν και πλήθος κόσμου.

Τέτοιες εκδηλώσεις προάγουν τη μουσική παιδεία και ενισχύουν τη συμμετοχή στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου μας. Παράλληλα, θέτουν τις βάσεις για μια σειρά μελλοντικών δράσεων που θα συνεχίσουν να εμπνέουν και να ενώνουν την εκπαιδευτική κοινότητα μέσα από τη μουσική, πάντα με επίκεντρο τους μαθητές μας. Είμαστε βέβαιοι πως μας περιμένουν πολλές ακόμη όμορφες μουσικές στιγμές στο μέλλον!

Ο Υπεύθυνος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Αντώνης Μαυράκης

Καθηγητής Μουσικής