Ηράκλειο:Παρουσίαση βιβλίου Λένα Μαντά και Κλαίρη Θεοδώρου

Το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης Ηρακλείου και οι Εκδόσεις Ψυχογιός, σας προσκαλούν στη παρουσίαση του νέου βιβλίου, των συγγραφέων

ΛΕΝΑ ΜΑΝΤΑ & ΚΛΑΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ 5 – ΑΔΕΙΟ ΝΥΦΙΚΟ

• Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

• Ώρα 19:00

• στο Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης Ηρακλείου, οδός 1821, αρ. 10

• Είσοδος Ελεύθερη

Μαζί μας θα είναι οι συγγραφείς, οι οποίες θα υπογράψουν το βιβλίο τους και θα συνομιλήσουν με το αναγνωστικό κοινό.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

Το «Άδειο Νυφικό» είναι ένα ατμοσφαιρικό μυθιστόρημα εγκλήματος που εξερευνά το σκοτεινό πρόσωπο της αγάπης και της ανθρώπινης φύσης.

Μια ιστορία για το πώς η τύψη, η απιστία και η ματαιοδοξία μπορούν να οδηγήσουν σε ένα γαμήλιο μενού… θανάτου.

Ανατριχιαστικό, γεμάτο ένταση και συναισθηματικό βάθος — ένα βιβλίο που θα σας κρατήσει ξύπνιους μέχρι την τελευταία του σελίδα.

Οι Λένα Μαντά και Κλαίρη Θεοδώρου επιστρέφουν με το πέμπτο βιβλίο της επιτυχημένης σειράς «Γυναικεία Υπόθεση», ένα σκοτεινό και ατμοσφαιρικό θρίλερ με τίτλο «Άδειο Νυφικό».

Όλα αρχίζουν με μια φαινομενικά τέλεια μέρα — τον γάμο μιας γυναίκας. Μόνο που η νύφη… δεν φτάνει ποτέ στην εκκλησία.

Το «Άδειο Νυφικό» είναι ένα μυθιστόρημα που κινείται ανάμεσα στο ψυχολογικό θρίλερ και το αστυνομικό δράμα, με το χαρακτηριστικό ύφος των δύο συγγραφέων: έντονη συναισθηματική φόρτιση, ανατροπές και σκοτεινή γοητεία.

Οι συγγραφείς

Δύο κορυφαίες συγγραφείς της ελληνικής λογοτεχνίας, Λένα Μαντά και Κλαίρη Θεοδώρου.

Η ΛΕΝΑ ΜΑΝΤΑ γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη αλλά ήρθε στην Ελλάδα σε μικρή ηλικία. Σπούδασε νηπιαγωγός χωρίς ποτέ να θελήσει να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα. Επί τρία χρόνια είχε δικό της θίασο κουκλοθέατρου, με έργα δικής της συγγραφής. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε τοπικές εφημερίδες και για δύο χρόνια διετέλεσε διευθύντρια προγράμματος σε ραδιοφωνικό σταθμό των βορείων προαστίων.

Έχει δύο παιδιά και μένει μόνιμα στο Καπανδρίτι. Βραβεύτηκε «Συγγραφέας της Χρονιάς» το 2009 και το 2011 από το περιοδικό LIFE & STYLE. To 2016 της απονεμήθηκε το Βραβείο Κοινού των βιβλιοπωλείων PUBLIC, στην κατηγορία «Ηρωίδα-Έμπνευση», για το μυθιστόρημά της ΜΙΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ.

Βιβλία της έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, στα ιταλικά, στα ισπανικά, στα τουρκικά, στα κινεζικά, στα αλβανικά, στα σερβικά και στα βουλγαρικά, ενώ συνολικά έχουν πουλήσει περισσότερο από 2,3 εκατομμύρια αντίτυπα. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ έχουν εκδοθεί είκοσι ένα μυθιστορήματά της, άλλα τρία σε συνεργασία με την Κλαίρη Θεοδώρου, καθώς και δύο συλλογές διηγημάτων.

Η ΚΛΑΙΡΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ γεννήθηκε στην Ελλάδα και πέρασε τα πρώτα παιδικά της χρόνια στη Γερμανία. Ζει στην Αθήνα με τον άντρα της και τα σκυλιά τους και λατρεύει τα ταξίδια. Έχει σπουδάσει Γερμανική Φιλολογία και Φωτογραφία κι έχει εργαστεί και στους δύο αυτούς τομείς επί σειρά ετών. Σήμερα ασχολείται με τη συγγραφή, τη μετάφραση και την καλλιτεχνική φωτογραφία.

Είναι μέλος της Ελληνικής Λέσχης Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ είναι το δεύτερο ατομικό αστυνομικό της μυθιστόρημα, προϊόν του πάθους της για μυστηριώδεις ιστορίες, παιχνίδια του μυαλού και ανεξιχνίαστες υποθέσεις. Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία της Η ΑΠΟΙΚΙΑ ΤΗΣ ΛΗΘΗΣ, Η ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΕΣ, ΑΛΙΚΕΣ ΣΙΩΠΕΣ, ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ, ΕΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ, Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ και, σε συνεργασία με τη Λένα Μαντά, τα πρώτα τέσσερα βιβλία της σειράς ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ.