Ρέθυμνο:Με επιτυχία η παρουσίαση του βιβλίου του Αντώνη Τσουρδαλάκη στην Αθήνα

Η Κρήτη της διασποράς τίμησε την παρουσίαση του βιβλίου

«Ο Νικόλαος Φωτάκης – Καπετανάκης και οι μαρτυρίες του για τις επαναστάσεις του 1821 και του 1866»

Με ιδιαίτερη επιτυχία, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, πραγματοποίησε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αντώνη Τσουρδαλάκη, αφιερωμένου στη ζωή, τη δράση και το συγγραφικό έργο του Νικολάου Φωτάκη – Καπετανάκη. Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος Κρητών της Αθήνας, εκπροσώπους συλλόγων και θεσμικών φορέων, δημιουργώντας ζεστή, συγκινητική ατμόσφαιρα γύρω από την ιστορική μνήμη και την πολιτιστική ταυτότητα της Κρήτης.

Οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν ενεργά, εκφράζοντας το διαρκές ενδιαφέρον της κρητικής διασποράς για την ιστορική έρευνα και την ανάδειξη σημαντικών μορφών που σφράγισαν την πορεία του νησιού. Η παρουσίαση ανέδειξε τη σημασία της σύνδεσης των νέων ευρημάτων με την ευρύτερη ιστορική αφήγηση της Κρήτης, φωτίζοντας άγνωστες ή παραγνωρισμένες πτυχές της επαναστατικής και πολιτικής της ιστορίας.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν εξαιρετικοί ομιλητές, οι οποίοι ανέδειξαν με επιστημονικό βάθος και σαφήνεια τις διαφορετικές πτυχές του έργου και της έρευνας:

• Παγώνα Φασατάκη, φιλόλογος

• Γιάννης Γρυντάκης, ιστορικός και συγγραφέας

• Γιώργος Βεργαδάκης, ιστορικός ερευνητής

• Παναγιώτης Βελτανισιάν, φιλόλογος

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Γιώργος Χριστοφοράκης, οικονομολόγος.

Το βιβλίο του Αντώνη Τσουρδαλάκη αποτελεί καρπό πολυετούς, συστηματικής και πρωτογενούς έρευνας σε αρχεία, έντυπες πηγές και σπάνιο υλικό του 19ου αιώνα.

Με νηφαλιότητα και επιστημονική τεκμηρίωση παρουσιάζει την προσωπικότητα του Νικολάου Φωτάκη – Καπετανάκη μέσα από τρεις μεγάλες διαδρομές: τον αγώνα, την πολιτική παρουσία και το συγγραφικό έργο του.

Το έργο φωτίζει την έναρξη της Επανάστασης του 1821, τις πρώτες συγκρούσεις στην περιοχή του Ρεθύμνου, τις επιχειρήσεις των Οθωμανών σε διάφορες περιοχές του νομού, καθώς και σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν τις επαναστατικές περιόδους του 1821 και του 1866.

Παράλληλα παρουσιάζει το Ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου, αποδίδοντας με σαφήνεια το ιστορικό του βάρος και τη θέση του στον κρητικό αγώνα, ενώ αναδεικνύεται η συμμετοχή των επαρχιών και των τοπικών κοινοτήτων στη διαμόρφωση της συνολικής ιστορικής εικόνας του τόπου.

Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στη στρατιωτική δράση. Αναδεικνύει επίσης την πολιτική πορεία του Νικολάου Φωτάκη, η συμμετοχή του στη Συντακτική Συνέλευση Κρητών το 1899, οι παρεμβάσεις του σε ζητήματα κοινωνικής οργάνωσης και πολιτικής συγκρότησης, αλλά και η φιλοσοφία του γύρω από τον ρόλο του ενεργού πολίτη.

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συγγραφική του δραστηριότητα και τα δημοσιεύματά του στο περιοδικό «Εβδομάς», τα οποία αποτελούν πολύτιμες μαρτυρίες για τις επαναστάσεις, τα πρόσωπα και τα γεγονότα της περιόδου. Μέσα από αυτά προβάλλεται το πνεύμα μιας εποχής που συνδυάζει τον λόγο με την πράξη και την ιστορική μνήμη με την προσωπική μαρτυρία.

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο συγγραφέας επέδωσε στον ιστορικό Μανόλη Βουρλιώτη μία εικόνα των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, ως ένδειξη βαθιάς ευγνωμοσύνης για την καθοριστική συμβολή του στην έρευνα και την ανάδειξη σημαντικών τεκμηρίων.

Στην ομιλία του, ο συγγραφέας Αντώνης Τσουρδαλάκης αναφέρθηκε με συγκίνηση στη βαθιά προσωπική διαδρομή που τον οδήγησε στη δημιουργία του βιβλίου, ξεκινώντας από τις παιδικές αφηγήσεις στο χωριό του, τις Μέλαμπες, και τη νοσταλγία του για τον τόπο. Παρουσίασε, επιγραμματικά, τους σημαντικότερους σταθμούς της ερευνητικής του πορείας:

την ανακάλυψη των κειμένων του Νικολάου Φωτάκη το 2018 στην Εθνική Βιβλιοθήκη, τις μεγάλες ιστορικές ανατροπές που προέκυψαν από την ανάλυση των πηγών, τις συγκρούσεις με καθιερωμένες αντιλήψεις, την αποσαφήνιση κρίσιμων γεγονότων, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της τεχνολογίας στη συλλογή και επεξεργασία χιλιάδων σελίδων αρχειακού υλικού.

Αναφέρθηκε επίσης σε στιγμές έντονου προβληματισμού, όπου νέα ευρήματα ανέτρεπαν εδραιωμένες πεποιθήσεις, αλλά και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του όλα τα χρόνια: τον αείμνηστο Νίκο Μαργαρίτη και τον Μανόλη Βουρλιώτη, τους οποίους ευχαρίστησε δημόσια για την καθοριστική συμβολή τους. Με θερμά λόγια μίλησε και για τους συνεργάτες του, τον Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη, το Δημοτικό Συμβούλιο και τέλος την οικογένειά του.

Η ομιλία έκλεισε με την υπόσχεση ότι η έρευνα θα συνεχιστεί «με την ίδια πίστη και αγάπη», ώστε να σωθούν πολύτιμες φωνές και τεκμήρια από τη λήθη. Πρόκειται για μια συνολική αφήγηση πίστης, έρευνας και βαθύ συναισθήματος.

Χαιρετισμούς επίσης απεύθυναν στην εκδήλωση οι επίσημοι που παραβρέθηκαν:

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανέφερε: «Ο σημερινός πρωταγωνιστής είναι, πρώτα απ’ όλα, ο συγγραφέας, ο Αντώνης Τσουρδαλάκης, ο αγαπητός μου φίλος». Τόνισε ότι «ξέρουμε την προσωπικότητά του, το ήθος του, αλλά κυρίως το συναισθηματικό του βάθος» και υπογράμμισε πως ο συγγραφέας «προσφέρει όχι μόνο στην τοπική κοινωνία αλλά συνολικά στην Κρητολογία ένα εξαιρετικό βιβλίο».

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης, Βουλευτής, πρώην Υπουργός και Ναύαρχος, δήλωσε: «Βιβλία σαν αυτό αναδεικνύουν την προσφορά της Κρήτης και των Κρητών σε όλη την ιστορία και στον αγώνα της ελευθερίας». Αναφερόμενος στη δημόσια εικόνα της Κρήτης είπε πως «η εικόνα που έχει εμφανιστεί το τελευταίο καιρό δεν είναι η εικόνα της Κρήτης» και ότι όλοι «έχουμε υποχρέωση να δουλέψουμε για να αλλάξει αυτή η νοοτροπία». Καταλήγοντας σημείωσε: «Τα σχόλια που έχω ακούσει για το βιβλίο είναι εξαιρετικά».

Ο Γιάννης Ταταράκης, Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, τόνισε τη σημασία του βιβλίου ως μια ουσιαστική συμβολή στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και χαρακτήρισε το έργο «ένα ζωντανό κρίκο που ενώνει τις γενιές με τις ρίζες του τόπου». Αναφέρθηκε επίσης στη μακρά συνεργασία του με τον συγγραφέα και στο διαχρονικό ενδιαφέρον του για την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας.

Η Ρένα Βασιλάκη, Πρόεδρος Παγκρητίου Ενώσεως, τόνισε: «Σήμερα δεν πραγματοποιούμε μία απλή παρουσίαση βιβλίου, αλλά επιτελούμε μία ιερή πράξη τιμής και μνήμης». Επεσήμανε ότι η εκδήλωση «φωτίζει ένα κομμάτι της ψυχής της Κρήτης», ενώ χαρακτήρισε το έργο «πολύτιμο και αδημοσίευτο τεκμήριο». Τόνισε τον πνευματικό μόχθο του συγγραφέα σημειώνοντας πως «ο κ. Τσουρδαλάκης κατέθεσε πνευματικό μόχθο και πάθος ετών».

Ο Κώστας Κρητικός, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων πρ. Επαρχίας Αγίου Βασιλείου «Ο Πρέβελης», υπογράμμισε ότι «η παρουσίαση του βιβλίου αναδεικνύει την ιστορική, κοινωνική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας». Αναφέρθηκε στον Φωτάκη λέγοντας πως «ήταν αυτόπτης μάρτυρας και πρωταγωνιστής των γεγονότων». Για τον συγγραφέα σημείωσε πως «η προσπάθειά του αποτελεί συνέχεια του έργου του Ήρωα Νικολάου Φωτάκη» και κατέληξε ότι «ο συγγραφέας, Αντώνης Τσουρδαλάκης, είναι ένας σύγχρονος αγωνιστής της μνήμης και της παράδοσης».

Εκ μέρους του του Δημάρχου Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα, στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Προέδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων κ. Μανόλης Βελεγράκης.

Κλείνοντας, ο συγγραφέας Αντώνης Τσουρδαλάκης εξέφρασε προσωπικά και θερμά τις ευχαριστίες του προς όλους όσους τίμησαν την εκδήλωση με την παρουσία τους, προς τους ομιλητές και τους επίσημους που απηύθυναν χαιρετισμό, τους φορείς που στήριξαν την παρουσίαση καθώς και το Δήμο Αθηναίων για την παραχώρηση της αίθουσας.

Ιδιαιτέρως ευχαρίστησε την κρητική διασπορά της Αθήνας για τη συγκινητική ανταπόκριση και τη ζεστή αγκαλιά με την οποία περιέβαλε την προσπάθεια αυτή. Τόνισε ότι η έρευνα και η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας θα συνεχιστούν με την ίδια αφοσίωση, σεβασμό και αγάπη για τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Το βιβλίο, επίσημη έκδοση του Δήμου Αγίου Βασιλείου, διανεμήθηκε δωρεάν στους Κρητικούς της Αθήνας που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

Παρευρέθηκαν επίσης, τιμώντας με την παρουσία τους την εκδήλωση: η Άντζυ Σαραβελάκη (Αντιδ/χος Πολιτισμού Αγ. Δημητρίου – Κοσμήτορας ΠΕ), ο Νικόλαος Καλλιστουνάκης (Γεν. Γραμμ. Δ. Αγίου Βασιλείου), ο Γιώργης Μαριδάκης (πρ. Πρ. Παγκρ. Ενώσεως – νυν Πρ. Κρητών Επιστημόνων), ο Θεόδωρος Τσόντος (Πρ. Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η Ομόνοια»), ο Μανώλης Κυρίμης (Πρ. Πανελ. Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών), ο Γεώργιος Βλαττάκης (Πρ. Συλλόγου Ρεθυμνίων Αττικής «Το Αρκάδι»), ο Νίκος Κραουνάκης (Πρ. Ομοσπ. Σωματείων Επαρχ. Αμαρίου – Ραδ. παρ.),

η Μαρία Ζεάκη (Πρ. Συλλ. Μελαμπιανών Αθήνας), ο Μανώλης Μαρινάκης (Αντπρ. Συλλόγων π. Επαρχ. Αγ. Βασιλείου – Πρ. Ακουμιανοβρυσανών «Σιδερώτας»), ο Κώστας Καπετανάκης (Πρ. Συλλ. Κρητών Παπάγου), ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης (Πρ. Πολιτιστικού Συλλ. Ακτούντων «Ο Ευγορείτης»), η Ειρήνη Χατήρη (Πρ. Συλλ. Κρύας Βρύσης), ο Μιχάλης Παπαδάκης (Εκδ. «Κρητικά Νέα»), ο Νίκος Παπαδάκης (Γεν. Γραμμ. Ένωσης Συντακτών Κρητικού Τύπου), η Μαρία Παπαδοπούλου (Εκπρ. Κεραμιανών), η Σαπφώ Περγιουδάκη (Εκπρ. Μουρνιανών), ο Γιάννης Μαυρογιαννάκης (Εκπρ. Αγκουσελιανών), η Μαρία Καρασταμάτη (Ραδ. παρ.), ο Μανώλης Δριδάκης (Επίτ. Πρ. Ομοσπ. Συλλ. π. Επαρχ. Αγ. Βασιλείου «Ο Πρέβελης»), ο Αντώνης Παπαδομιχελάκης (πρ. Πρ. Ομοσπ. Συλλ. π. Επαρχ. Αγ. Βασιλείου) και η Ελευθερία Γαλαγκουράκη (πρ. Πρ. Συλλ. Ακουμιανοβρυσανών «Σιδερώτας»).