Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Με χαρά, παραδοσιακά έθιμα και σαρακοστιανά εδέσματα γιορτάστηκαν τα Κούλουμα στο Θραψανό

Με χαρά, κέφι, σαρακοστιανά εδέσματα, παιχνιδιάρικη διάθεση και τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων, πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός των Κούλουμων, την Καθαρά Δευτέρα, στην πλατεία του Θραψανού, σηματοδοτώντας με τον πιο όμορφο τρόπο την έναρξη της Σαρακοστής.

Λόγω του καιρού, ο τόπος συνάντησης που αρχικά ήταν η λίμνη Λιβάδα, άλλαξε, με την γραφική πλατεία του Θραψανού να συγκεντρώνει πλήθος κατοίκων και επισκεπτών, που αντάλλαξαν ευχές και μοιράστηκαν τα παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα. Τα τραπέζια γέμισαν με νηστίσιμες λιχουδιές, άφθονο κρασί και χαμόγελα, ενώ η μουσική έδωσε ρυθμό και κέφι, δημιουργώντας ένα αυθόρμητο γλέντι που κράτησε μέχρι αργά.

Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Βασίλης Κεγκέρογλου, οι Αντιδήμαρχοι Γρηγόρης Καλογερίδης και Γιάννης Συμιανάκης καθώς και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων «ΕΛΠΙΔΑ» Κώστας Γκαντάτσιος κ.α., οι οποίοι αντάλλαξαν ευχές με τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού που για μία ακόμη χρόνια φρόντισαν όλα να είναι υπέροχα καθώς και με τον κόσμο που βρέθηκε εκεί.

Η εκδήλωση, την όποια χάρηκαν όλοι οι παρευρισκόμενοι, περιελάμβανε παιχνίδια, δώρα, εκπλήξεις και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες, μουσική και ψυχαγωγία, καθώς και διαγωνισμό καλύτερης αποκριάτικης στολής. Παράλληλα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θραψανού προσέφερε δωρεάν κέρασμα για τους συμμετέχοντες.

Σε δήλωση του, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, εξήρε τη συμβολή του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού και των κατοίκων, που με μεράκι και εθελοντική προσφορά, σε συνεργασία με το Δήμο Μινώα Πεδιάδας, φρόντισαν για την άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης, προσφέροντας σε όλους μια ημέρα γεμάτη παράδοση, παιχνίδι, χαρά και αισιοδοξία. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το μεσημέρι κι έπειτα, μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν στη γραφική λίμνη Λιβάδα για το πέταγμα του χαρταετού γεμίζοντας τον ουρανό με χρώματα και διατηρώντας ζωντανό ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα της Καθαράς Δευτέρας.

Εξίσου όμορφες εκδηλώσεις, με νόστιμους μεζέδες και παραδοσιακά έθιμα, πραγματοποιήθηκαν και σε άλλα σημεία του Δήμου από τους κατά τόπους Πολιτιστικούς Συλλόγους.