Ήπιος καιρός στην Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα – Απουσία βροχών τις επόμενες ημέρες

🎯Η “ΞΗΡΗ” ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Το βόρειο ρεύμα που επικράτησε σήμερα στα αντολικά βαθμιαία θα υποχωρήσει και οι περισσότερες εκδηλώσεις θα γίνουν χωρίς φαινόμενα . Μόνο στη Βόρεια Κρήτη θα διατηρηθούν τοπικές βροχές.

✅Αυριο Καθαρά Δευτέρα ο καιρός θα κυλήσει με λίγες… pic.twitter.com/6Xd2fDhMfQ

