Ήπιος καιρός στην Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα – Απουσία βροχών τις επόμενες ημέρες

Η Κρήτη θα έχει ήπιες καιρικές συνθήκες αύριο Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, με γενική ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα σε όλο το νησί. Μικρής διάρκειας βροχές αναμένονται μόνο στα νότια του νομού Ηρακλείου.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 17 και 20 βαθμών Κελσίου, με τη μέγιστη τιμή να καταγράφεται στα βόρεια του νομού Ηρακλείου.
Οι άνεμοι θα πνέουν 4-5 μποφόρ στα ανατολικά, ενώ στα δυτικά τμήματα του νησιού αναμένονται ισχυρότερες ριπές 6-7 μποφόρ. Στα υπόλοιπα σημεία οι άνεμοι θα είναι μέτριοι, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για μετακινήσεις και υπαίθριες δραστηριότητες.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα, ο καιρός θα παραμείνει γενικά ήπιος, με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις.
Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η «ξηρή» φάση του καιρού θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Το βόρειο ρεύμα που επικρατούσε στα ανατολικά περιοχές υποχωρεί σταδιακά, με αποτέλεσμα οι περισσότερες περιοχές να μείνουν χωρίς βροχές, ενώ μόνο στη Βόρεια Κρήτη μπορεί να σημειωθούν τοπικές βροχές.
Από τα μέσα της εβδομάδας και για περίπου έξι με επτά ημέρες δεν αναμένονται βροχοπτώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η ατμόσφαιρα θα είναι πιο ξηρή, με βοριάδες που θα καθαρίζουν τον ορίζοντα και θα μειώνουν την υγρασία, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για εκδρομές και δραστηριότητες στην ύπαιθρο.
🎯Η “ΞΗΡΗ” ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
✅Το βόρειο ρεύμα που επικράτησε σήμερα στα αντολικά βαθμιαία θα υποχωρήσει και οι περισσότερες εκδηλώσεις θα γίνουν χωρίς φαινόμενα . Μόνο στη Βόρεια Κρήτη θα διατηρηθούν τοπικές βροχές.
