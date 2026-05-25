Αύριο στο Θησείο τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το όνομα και η ιδρυτική διακήρυξη του θα γνωστοποιηθούν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης αύριο στις 8:00 στην πλατεία στην πλατεία Θησείου.

Τα κομματικά επιτελεία των υπόλοιπων κομμάτων της Κεντροαριστεράς βρίσκονται σε συναγερμό και ιδιαίτερα στον ΣΥΡΙΖΑ που κάποιοι βλέπουν ως και ενσωμάτωση στο κόμμα Τσίπρα. Η παραίτηση Τεμπονέρα ηχηρή, με τον ίδιο να υπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη Τσίπρα.

Ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται να έχει στο πλευρό του στην επίσημη πρεμιέρα του κόμματος γνωστούς ηθοποιούς και τραγουδοποιούς. Ανάμεσά τους είναι οι εξής: Μαριάννα Τουμασάτου, Αιμίλιος Χειλάκης, Χάρης Μαυρουδής, Μάριος Αθανασίου, Μίλτος Λογιάδης και Σταμάτης Κραουνάκης.

Μάλιστα, ο Σταμάτης Κραουνάκης έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, γράψει και το τραγούδι του κόμματος.

Στα πιο πολιτικά στελέχη ο Γιώργος Βασιλειάδης, ο Μιχάλης Καλογήρου και η Θεώνη Κουφονικολάου. Πρόκειται για τρεις δικηγόρους και στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα από τα χρόνια της νεολαίας.

Στο κόμμα Τσίπρα το παρών αναμένεται να δώσουν πρώην ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τη Νέα Αριστερά. Πρόσωπο έκπληξη θα είναι ο συντονιστής της εκδήλωσης.

Σε ό,τι αφορά το στήσιμο του κόμματος «Το Βήμα» αποκαλύπτει: «Η οργανωτική προετοιμασία του εγχειρήματος εξελίχθηκε παράλληλα με τις παρουσιάσεις του βιβλίου «Ιθάκη», αξιοποιώντας τη μεγάλη συμμετοχή πολιτών στις εκδηλώσεις. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί το ανθρώπινο δυναμικό πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το υβριδικό μοντέλο πολιτικής οργάνωσης. Ο συντονισμός των ομάδων και η διασύνδεση των θεματικών κύκλων θα πραγματοποιείται κυρίως μέσω ψηφιακών εργαλείων, με διαδικτυακές συνεδριάσεις, online διαβουλεύσεις, ψηφοφορίες και κομματικά δημοψηφίσματα».

Το ίδιο άρθρο προσθέτει: «Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Στέλιος Αποστόλου, η Ελένη Σταυρακάκη, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η Τζένη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Χαλαζωνίτης, με συντονιστή τον Γιώργο Βασιλειάδη, συγκροτούν τον αρχικό πυρήνα γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκαν ομάδες και δίκτυα σε ομόκεντρους κύκλους σε ολόκληρη τη χώρα».

Το κόμμα παρουσιάζεται ως κυβερνώσα Αριστερά που μπορεί να δώσει λύσεις και να συσπειρώσει το χώρο.

