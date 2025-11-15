Δήμος Μινώα Πεδιάδας : «Μεταξύ ουρανού και γης – Η Παπούρα ζητά σωτηρία»

Παρουσίαση της ταυτότητας του Μνημείου, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Λυκείου Καστελλίου Πεδιάδας στις 12:00 το μεσημέρι

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση παρουσίασης της ταυτότητας του μοναδικού Μνημείου στο λόφο της Ποπούρας που διοργανώνουν ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, το Τοπικό Παράρτημα Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίου, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Λυκείου Καστελλίου, στις 12:00 το μεσημέρι, όπου η επικεφαλής της ανασκαφής, αρχαιολόγος Δανάη Κοντοπόδη,

σε συνέχεια της παρουσίασης που είχε πραγματοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου στην Αθήνα, θα παρουσιάσει εκ νέου τα αποτελέσματα της ανασκαφής και την ταυτότητα του Μνημείου, στο ύψωμα Παπούρα, αναδεικνύοντας την αρχαιολογική σημασία και αξία του αλλά και την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης του.