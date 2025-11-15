ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μινώα Πεδιάδας : «Μεταξύ ουρανού και γης – Η Παπούρα ζητά σωτηρία»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Παρουσίαση της ταυτότητας του Μνημείου, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Λυκείου Καστελλίου Πεδιάδας στις 12:00 το μεσημέρι

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση παρουσίασης της ταυτότητας του μοναδικού Μνημείου στο λόφο της Ποπούρας που διοργανώνουν ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, το Τοπικό Παράρτημα Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίου, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Λυκείου Καστελλίου, στις 12:00 το μεσημέρι, όπου η επικεφαλής της ανασκαφής, αρχαιολόγος Δανάη Κοντοπόδη,

σε συνέχεια της παρουσίασης που είχε πραγματοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου στην Αθήνα, θα παρουσιάσει εκ νέου τα αποτελέσματα της ανασκαφής και την ταυτότητα του Μνημείου, στο ύψωμα Παπούρα, αναδεικνύοντας την αρχαιολογική σημασία και αξία του αλλά και την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης του.

Η Εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου...

0
Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ...

Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό στα...

0
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε ότι...

Η Εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου...

0
Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ...

Συνεχίζονται οι έρευνες για το μακελειό στα...

0
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου δήλωσε ότι...
Προηγούμενο άρθρο
Η Εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
