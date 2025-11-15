Η Εορτή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Η ΕΟΡΤΗ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

12 και 13 Νοεμβρίου 2025

Κατά την εκκλησιαστική εορτάσθηκε η ετήσιος μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου στην Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου.

Το εσπέρας της Τετάρτης, 12ης Νοεμβρίου 2025, κατά τον Εσπερινό της Εορτής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος χοροστάτησε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου της Ενορίας Μαρουλούς, με τη συμμετοχή Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και όλων των κατοίκων του μικρού αυτού οικισμού.

Ο Σεβασμιώτατος αντιφώνησε με πολλή αγάπη στην προσλαλιά του εξυπηρετούντος εφημεριακώς την Ενορία, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Σηφάκη, τονίζοντας την αξία και σημασία της ενότητας και της προαγωγής του έργου της Τοπικής μας Εκκλησίας που συμβάλλει στην ταυτότητα της κοινωνίας μας, και συνεχάρη τον π. Θεόδωρο και όλους τους ανθρώπους του χωριού για την αγάπη τους στην Εκκλησία και για την προσφορά τους.

Ακολούθησε φιλοξενία στο χώρο του παλαιού σχολείου της Μαρουλούς.

Το πρωί της κυριωνύμου ημέρας της Εορτής, Πέμπτης, 13ης Νοεμβρίου 2025, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Πρόδρομος χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και τέλεσε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου της Ενορίας Βιράν Επισκοπής, με την παρουσία Αντιδημάρχων, πλήθους πιστών, καθώς και σύνολης της μαθητικής κοινότητας του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου.

Ο Σεβασμιώτατος, στη σύντομη προσλαλιά του, αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά του Ιερού Χρυσοστόμου στη ζωή της Αγίας μας Εκκλησίας και ευχήθηκε πάντοτε η Εκκλησία να αναδεικνύει εκκλησιαστικές προσωπικότητες αυτού του πνευματικού διαμετρήματος. Ιδιαίτερα χαιρέτισε την παρουσία των παιδιών του παρακειμένου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου και, απευθυνόμενος σε αυτά, τόνισε ότι έχουν τους καλύτερους «γείτονες», τον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο. Επίσης, ευχαρίστησε τον Εφημέριο και Αρχιερατικό Επίτροπο της Γ΄ Αρχιερατικής Περιφέρειας, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο Ιωάννη Νεονάκη, και όλους τους συνεργάτες του.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ακολούθησε πλούσια εόρτια τράπεζα για όλο τον κόσμο στον προαύλειο χώρο του Ιερού Ναού και στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος, μαζί με τον κ. Νεκτάριο Παπαδογιάννη, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ρεθύμνης και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης-Εθελοντισμού-Νέας Γενιάς του Δήμου, επισκέφθηκαν το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Νικολάου και ευχήθηκαν κατάλληλα στα παιδιά και τους διδάσκοντες.