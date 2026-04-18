Δήμος Πλατανιά:«Εγκαίνια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης «ΚΥΘέΡΙΑ ΑΦΡΟΔίΤΗ ΙΙ

Από το Κρυφό Ερωτικό Πάθος στη Διαδικτυακή Αναζήτηση του Έρωτα» στο Πολύκεντρο Βουκολιών»

Ο Δήμος Πλατανιά, σε συνεργασία με τον Δήμο Κυθήρων, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον και την Αίθουσα Τέχνης Follow Your Art, σας προσκαλούν στα εγκαίνια της έκθεσης σύγχρονης τέχνης «ΚΥΘέΡΙΑ ΑΦΡΟΔίΤΗ ΙΙ – Από το Κρυφό Ερωτικό Πάθος στη Διαδικτυακή Αναζήτηση του Έρωτα», τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, στις 20:30, στο Πολύκεντρο Βουκολιών.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Αίθουσας Τέχνης Match More και της Πασιφάη-ΑΜΚΕ, ενώ εντάσσεται στο Εικαστικό Πρόγραμμα ΧΑΝΙaRT 2026.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Γιάννης Μαλανδράκης ανέφερε:

«Η φιλοξενία της έκθεσης “ΚΥΘέΡΙΑ ΑΦΡΟΔίΤΗ ΙΙ” στο Πολύκεντρο Βουκολιών ενισχύει τη δυναμική παρουσία της σύγχρονης τέχνης στην ενδοχώρα των Χανίων. Ιδιαίτερη αξία έχει η συνεργασία μας με τον Δήμο Κυθήρων, καθώς αναδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς πολιτισμού και δημιουργικής ανταλλαγής μεταξύ των δύο περιοχών. Μέσα από τέτοιες συνέργειες, προωθούμε τον διάλογο, την εξωστρέφεια και τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με σύγχρονες καλλιτεχνικές αναζητήσεις».

Την επιμέλεια υπογράφουν ο ιστορικός τέχνης και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος, η εικαστικός και ιδρύτρια της Αίθουσας Τέχνης Follow Your Art Γεωργία Τσέρη και ο Διευθυντής του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον Ιωάννης Ν. Αρχοντάκης.

Συμμετέχουν οι εικαστικοί καλλιτέχνες: Ellen Weijers, Μαγδαληνή Βογιατζή, Cris Gianakos, Sylvain Yeatman-Eiffel, Pat Kaufman, Κωνσταντίνος Κορωναίος, Στυλιανός Κουκλάκης, Ton Leenarts, Κοσμάς Λιλικάκης, Ματθαίος Μακαρώνας, Ελένη Μανωλαράκη, Γιάννης Π. Μαρκαντωνάκης (1952–2024), Εριέττα Μαρκαντωνάτου, Ιωάννης Μονογυιός, Susan Moxley, Robert Barcia, Νίκος Μπασιάς, Λαμπρινή Μποβιάτσου, Barbara Knight, Γρηγόρης Νιόλης,

Ανδρέας Παύλου, Αναστασία Πετράκη, Δάφνη Πετροχείλου, Γιώτα Πιτσιρή, Νατάσσα Πουλαντζά, Αλίκη Ρήγου, Nanni Riccobono, Peter Sternäng, Ρούλα Σχίζα, Γιώργος Τζάννες, Κατερίνα Τσεμπελή, Γεωργία Τσέρη, Δροσιά Τσέρη, Αντώνης Φραντζεσκάκης, Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης και Sally Heard.

Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα σχεδίου, ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής, φωτογραφίας, κατασκευών και εγκαταστάσεων, τα οποία συνοδεύονται από έγχρωμο δίγλωσσο (ελληνικά–αγγλικά) κατάλογο με κείμενα τεκμηρίωσης και αναλύσεις των επιμελητών.

Η γέννηση της Αφροδίτης στα Κύθηρα, σύμφωνα με τη Θεογονία του Ησίοδου, συνδέει το νησί με τον έρωτα και τη μυθολογία, καθώς η θεά αναδύθηκε από τους αφρούς της θάλασσας και λατρεύτηκε ως προστάτιδά του. Αναφορές στα Κύθηρα και την Αφροδίτη συναντώνται επίσης στον Όμηρο, τον Ηρόδοτο και τον Ξενοφώντα, ενώ η θεά ταυτίζεται με το νησί ως «Κυθέρεια». Ο γεωγράφος Ισίδωρος απέδωσε το όνομα του νησιού στην Αφροδίτη, συνδέοντάς το με το ρήμα «κεύθω» (κρύβω), υποδηλώνοντας το «κρυφό ερωτικό πάθος».

Ο ιστορικός τέχνης Κωνσταντίνος Β. Πρώιμος επισημαίνει ότι σήμερα οι ερωτικές σχέσεις έχουν μετατοπιστεί στον ψηφιακό χώρο, όπου οι αλγόριθμοι καθορίζουν τις γνωριμίες. Παρά την πληθώρα επιλογών, η μετάβαση από τη διαδικτυακή στη φυσική επαφή συχνά συνοδεύεται από απογοήτευση, ενώ το αίσθημα της μοναξιάς παραμένει έντονο.

Η παρουσίαση θα διαρκέσει από 20 Απριλίου έως 20 Μαΐου 2026, στο Πολύκεντρο Βουκολιών, Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00–14:00, με ελεύθερη είσοδο.

Η έκθεση παρουσιάστηκε αρχικά στην Αίθουσα Τέχνης Follow Your Art στο Καψάλι Κυθήρων το φθινόπωρο του 2025 και, μετά την παρουσίασή της στο Πολύκεντρο Βουκολιών, θα ταξιδέψει σε χώρους τέχνης στην κεντρική Ελλάδα.

Το Πολύκεντρο Βουκολιών είναι ένας πολυχώρος που δημιουργήθηκε από τον Δήμο Πλατανιά το 2014, επί Δημαρχίας Ιωάννη Μαλανδράκη. Βρίσκεται στο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και αθλητικό κέντρο του χωριού Βουκολιές, δίπλα από την εκκλησία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος και τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην όχθη του ποταμού Ταυρωνίτη,

σε ένα ήρεμο και γαλήνιο τοπίο, κοντά στον παλιό Βενετσιάνικο νερόμυλο άλεσης σταριού του χωριού. Είναι ένα σύγχρονο κτίριο με μοντέρνα αρχιτεκτονική αντίληψη, αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα με κέντρο την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που μπορεί να φιλοξενήσει συνέδρια, θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές προβολές. Παρουσιάζει πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις και φιλοδοξεί να είναι ο κεντρικός φορέας ανάπτυξης του σύγχρονου πολιτισμού στην ενδοχώρα του Δήμου.

Πρόσφατα, αναβαθμίστηκε ο τεχνολογικός του εξοπλισμός με την προμήθεια εξελιγμένων οπτικοακουστικών συστημάτων. Η δημιουργία άρτιας αίθουσας εικαστικών δράσεων με την πλήρη στελέχωση του Πολύκεντρου, αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα πολιτιστικών υποδομών για την επίτευξη των στόχων παραγωγής και ενδυνάμωσης του πολιτιστικού προϊόντος ολόκληρου του Δήμου.

Το πρόγραμμα «ΧΑΝΙaRT – Εικαστικές Διαδρομές» συμπληρώνει φέτος 14 χρόνια δράσεων (2012-2025) με περισσότερες από 400 εκδηλώσεις πολιτισμού, υλοποιείται από το «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων Ελαιουργείον» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, την Πε-ριφερειακή Ενότητα Χανίων, όλους τους Δήμους του Νομού Χανίων και με τους Πολιτιστικούς Φορείς που έχουν σκοπό τη διερεύνηση και ανά¬πτυξη του Πολιτισμού και των Καλών Τεχνών σε ολόκληρο το Νομό Χανίων.

Στόχος του προγράμματος «ΧΑΝΙaRT – Εικαστικές Διαδρομές» είναι να αναδείξει ο Νομός Χανίων το εικαστικό δυναμικό του και να καταστεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα εικαστικών δράσεων της Ελλάδας, μια αρένα νέων καλλιτεχνικών τάσε¬ων και ένα φόρουμ εικαστικού διαλόγου και δημι¬ουργίας, ένα χωνευτήρι αλληλεπιδράσεων μεταξύ των γηγενών πολιτιστικών αξιών και των διεθνών ρευμάτων πρωτοπορίας, το βήμα παρουσίασης των εικαστικών δράσεων και αναζητήσεων, τόσο για τους καταξιωμένους Δασκάλους της Τέχνης, όσο και τους ταλαντούχους Νέους Δημιουργούς.

Παράλληλα με την προβολή του τόπου μας και την ανάδειξη του ντόπιου πολιτιστικού δυναμικού, στόχος παραμένει η κατασκευή ενός διαδραστικού δικτύου επικοινωνίας μεταξύ όλων των Κρητών Εικαστικών Δημιουργών, της τοπικής κοινωνίας, της ευρύτερης καλλιτεχνικής κοινότητας και του παγκόσμιου πολιτιστικού ιστού.