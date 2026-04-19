Χανιά: Το ελληνικό θέατρο τραγουδά … στο ιστορικό «Κήπος Kαφέ»

Μια μουσική βραδιά με την υπογραφή του Μάκη Δελαπόρτα, θα παρουσιαστεί στο ιστορικό Κήπος Καφέ, στην πόλη των Χανίων, τη Δευτέρα στις 20 Απριλίου 2026 και ώρα 21.00. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική και τα τραγούδια του ελληνικού θεάτρου, που γράφτηκαν για παραστάσεις και άφησαν τη δική τους σημαντική ιστορία, μένοντας διαχρονικά και αγαπημένα στο πέρασμα τόσων δεκαετιών.

Τραγούδια που γράφτηκαν από τις αρχές του 20ου αιώνα, και πρωτοερμήνευσαν τα μεγαθήρια του ελληνικού θεάτρου, όπως η Μαρίκα Κοτοπούλη, μέχρι και τις θρυλικές δεκαετίες του 1960, 1970 και 1980, που για τις εμβληματικές παραστάσεις οι σπουδαιότεροι έλληνες δημιουργοί, έγραψαν θεατρικά «διαμάντια».

Όλα αυτά τα «διαμάντια» που τα έχουν ερμηνεύσει επί σκηνής οι κορυφαίοι του ελληνικού θεάτρου, θα παρουσιαστούν στην μουσική παράσταση «Το Ελληνικό Θέατρο τραγουδά….» σε επιμέλεια και αφήγηση του Μάκη Δελαπόρτα. Θα ακουστούν τραγούδια των μεγάλων ελλήνων συνθετών: Θεόφραστου Σακελλαρίδη, Αττίκ, Γιώργου Μουζάκη, Κώστα Γιαννίδη, Τάκη Μωράκη, Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Χατζιδάκι, Σταύρου Ξαρχάκου, Μίμη Πλέσσα, Λουκιανού Κηλαηδόνη και Σταμάτη Κραουνάκη.

Τα τραγούδια θα ερμηνεύσουν οι αγαπημένοι ηθοποιοί και τραγουδιστές: Νίνα Λοτσάρη, Ματθίλδη Μαγγίρα, και Αιμιλιανός Σταματάκης, που θα τους συνοδεύει στο πιάνο ο Γιώργος Παγιάτης.

Στη συγκεκριμένη βραδιά θα γίνει επίσης και η παρουσίαση του νέου βιβλίου- λευκώματος του ΤΑΣΕΗ, που θα προλογίσει ο Σπύρος Μπιμπίλας, του οποίου τα έσοδα ενισχύουν το Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Σωματείου των Ελλήνων Ηθοποιών.