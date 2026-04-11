ΚΡΗΤΗΠολιτικά Κρήτης

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα. Είθε ο Χριστός να μας δώσει τη δύναμη να πετύχουμε τη δική μας πνευματική ανάσταση!

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το φετινό Πάσχα ας μας βρει με περισσότερα χαμόγελα, υγεία και ευτυχία. Χρόνια Πολλά!

«Κάθε άνθρωπος άξιος να λέγεται γιος του ανθρώπου, σηκώνει το σταυρό του κι ανεβαίνει τον Γολγοθά του.

Πολλοί, οι πιο πολλοί, φτάνουν στο πρώτο, στο δεύτερο σκαλοπάτι, λαχανιάζουν, σωριάζονται στη μέση της πορείας και δε φτάνουν στην κορφή του Γολγοθά – θέλω να πω στην κορφή του χρέους τους – να σταυρωθούν, ν’ αναστηθούν, και να σώσουν την ψυχή τους.

Λιποψυχούν, φοβούνται να σταυρωθούν, και δεν ξέρουν πως η σταύρωση είναι ο μόνος δρόμος της ανάστασης … άλλον δεν έχει!»

 

~N. Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο

Δήμος Ηρακλείου:Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για Κυριακή και Δευτέρα...

0
Ο Αντιδήμαρχος Αντώνης Περισυνάκης θα είναι ο Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας...

«Πάσχα στο χωριό» για τους περισσότερους λόγω...

0
Μειωμένη κατά 30% η ζήτηση για ταξίδια. Οι περισσότεροι Κρητικοί...
ΠΚ team
