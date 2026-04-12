Σταύρος Αρναουτάκης: «Το Άγιο Φως μεταφέρει το μήνυμα της ελπίδας και της Ανάστασης σε ολόκληρη την Κρήτη»

Υποδοχή του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Στην υποδοχή του Αγίου Φωτός στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου που έγινε απόψε, Μέγα Σάββατο 11 Απριλίου 2026 παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, μετείχε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Το Άγιο Φως έφτασε στο Ηράκλειο στις 21:45 περίπου μεταφερόμενο από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης Αρχιμανδρίτη Νήφωνα Βασιλάκη.

Μετά την καθιερωμένη τελετή υποδοχής και τη δέηση, το Άγιο Φως παραδόθηκε στους εκπροσώπους των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας Κρήτης, προκειμένου να μεταλαμπαδευτεί σε όλες τις ενορίες του νησιού.

Υπενθυμίζεται ότι η άφιξη του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με κυβερνητικό αεροσκάφος από τα Ιεροσόλυμα.

Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης

«Υποδεχόμαστε και φέτος με κατάνυξη και σεβασμό το Άγιο Φως, το σύμβολο της νίκης της ζωής πάνω στον θάνατο», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

«Σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις, το μήνυμα της Ανάστασης παραμένει επίκαιρο, δίνοντας ελπίδα και δύναμη σε κάθε πολίτη. Με ενότητα και αλληλεγγύη, προχωρούμε μπροστά με σταθερότητα. Εύχομαι το Θείο Φως να φωτίζει τις καρδιές μας και να οδηγεί τα βήματά μας. Καλή Ανάσταση σε όλους τους Κρητικούς και τις Κρητικές, με υγεία και προκοπή», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης.