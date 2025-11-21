Δήμος Πλατανιά : Συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με το σύστημα «πόρτα-πόρτα»

Συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με το σύστημα «πόρτα-πόρτα», στο Δήμο Πλατανιά

Τη συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων με το σύστημα «πόρτα-πόρτα», θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Πλατανιά σε συνεργασία με τη Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. ΑΕ (ΟΤΑ) την ερχόμενη εβδομάδα από 23 έως και 28 Νοεμβρίου 2025, κατόπιν προγραμματισμού και επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους δημότες .

Συνεργείο του Δήμου θα παραλαμβάνει τις συσκευές προς ανακύκλωση, από την ‘πόρτα’ του σπιτιού, του κάθε δημότη που θα δηλώσει ενδιαφέρον, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για τη δήλωση συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες είναι: 28213 40045 ή 40046 ή 40048

Η συλλογή θα γίνεται καθημερινές ημέρες, από 07:30 έως 14:00 & από Δευτέρα έως Παρασκευή

Τα Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Απόβλητα θα μεταφερθούν στις εγκαταστάσεις της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ), προκειμένου να γίνει ορθή διαδικασία ανακύκλωσης.