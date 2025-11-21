Λασίθι : Σύλληψη ατόμου με 20 γραμμάρια κοκαΐνη και μεγάλο χρηματικό ποσό

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Λασίθι

Κατασχέθηκαν σχεδόν 20 γραμμάρια κοκαΐνη και το χρηματικό ποσό των 6.100 ευρώ

Συνελήφθη χθες (20.11.2025) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου 28χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, χθες (20.11.2025) εντοπίστηκε ο 28χρονος κατά το χρόνο που παραλάμβανε από υπαίθριο χώρο επιμελώς κρυμμένο δοχείο το οποίο περιείχε ναρκωτικές ουσίες.

Αφού ακινητοποιήθηκε, συνελήφθη και σε έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν εντός δοχείου και κατασχέθηκαν είκοσι πέντε (25) συσκευασίες οι οποίες περιείχαν συνολικά 18,4 γραμμάρια κοκαΐνης. Στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα στην οικία του κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, σιδηρογροθιά με μαχαίρι και το χρηματικό ποσό των 6.100 ευρώ.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.