ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι : Σύλληψη ατόμου με 20 γραμμάρια κοκαΐνη και μεγάλο χρηματικό ποσό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στο Λασίθι

Κατασχέθηκαν σχεδόν 20 γραμμάρια κοκαΐνη και το χρηματικό ποσό των 6.100 ευρώ

Συνελήφθη χθες (20.11.2025) το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Λασιθίου 28χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, χθες (20.11.2025) εντοπίστηκε ο 28χρονος κατά το χρόνο που παραλάμβανε από υπαίθριο χώρο επιμελώς κρυμμένο δοχείο το οποίο περιείχε ναρκωτικές ουσίες.

Αφού ακινητοποιήθηκε, συνελήφθη και σε έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν εντός δοχείου και κατασχέθηκαν είκοσι πέντε (25) συσκευασίες οι οποίες περιείχαν συνολικά 18,4 γραμμάρια κοκαΐνης. Στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα στην οικία του κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, σιδηρογροθιά με μαχαίρι και το χρηματικό ποσό των 6.100 ευρώ.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Με επιτυχία από την Περιφέρεια Κρήτης η...

0
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στον Ζαρό η 3η Συνάντηση Εργασίας...

Κρήτη:«16+ Ημέρες Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης της...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας και...

Με επιτυχία από την Περιφέρεια Κρήτης η...

0
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στον Ζαρό η 3η Συνάντηση Εργασίας...

Κρήτη:«16+ Ημέρες Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης της...

0
Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας και...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ρεθύμνης : Ραντεβού για γιόγκα στον Δημοτικό Κήπο
Επόμενο άρθρο
Δήμος Πλατανιά : Συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με το σύστημα «πόρτα-πόρτα»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Με επιτυχία από την Περιφέρεια Κρήτης η 3η Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Έργου TRANSCEND «Δυναμική Προσαρμογή στη λειψυδρία και στην κλιματική αλλαγή υπό συνθήκες...

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στον Ζαρό η 3η Συνάντηση Εργασίας...

Κρήτη:«16+ Ημέρες Δράσεις Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών», Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2025 #ItStopsWithMe

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η Περιφέρεια Κρήτης, μέσω του Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας και...

Βορίζια: Ελεύθερος, υπό αυστηρούς όρους, ο 23χρονος που κατηγορείται για τη βόμβα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου αποφάσισε να αφήσει ελεύθερο υπό...

Ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετείχε στο «5ο Forum Ποδηλατικού Τουρισμού» στο πλαίσιο της 40ής Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού «Philoxenia 2025»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Δήμος Ρεθύμνης, μέσω του Τμήματος Τουρισμού, συμμετείχε ως...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST